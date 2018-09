Gabriela Firea: Tratamentele împotriva ţânţarilor nu au fost eficiente pentru că a plouat foarte mult

Tratamentele de dezinsecţie care au fost aplicate în această vară de un SRL nu au fost eficiente pentru că a plouat foarte mult, a declarat joi primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.



Ea a adăugat că solicită consilierilor municipali să aprobe un proiect de hotărâre prin care tratamentele împotriva ţânţarilor să fie extinse.



"În mod normal, într-un an, Primăria Capitalei, prin societatea care nu este municipală - este un SRL care se ocupă de dezinsecţie - a aplicat 9 tratamente. Anul acesta s-au aprobat iniţial 12 tratamente. Având în vedere că a plouat foarte mult şi tratamentele nu au fost în totalitate eficiente, vă supun aprobării - am realizat şi construit un proiect de act normativ prin care să extindem numărul de tratamente de la 12 la 14. Dacă va fi nevoie vom veni în faţa dumneavoastră şi vom mai extinde cu unul sau două tratamente. Încă e cald afară. Nu v-au mai muşcat ţânţarii? Pe mine de da, şi pe copii. (...) Şi primim tot felul de reclamaţii, dar firma care are acest contract - nu este compania primăriei - a aplicat 12 tratamente şi a venit de fiecare dată să spună că aceste tratamente nu au fost eficiente din cauza faptului că nu a plouat foarte mult", a declarat primarul Capitalei. AGERPRES