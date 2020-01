Galaţi: O minoră de 13 ani a primit peste 700 de mesaje de ameninţare cu moartea sau cu violul

O minoră de 13 ani, din comuna Schela, a primit peste 700 de mesaje de ameninţare cu moartea sau cu violul, poliţiştii gălăţeni deschizând un dosar penal în acest caz.

Mesajele au început pe data de 26 decembrie şi sunt trimise prin intermediul unei aplicaţii tellonym, în care expeditorul rămâne anonim.

„Părinţii minorei au depus în data de 26 decembrie o plângere la postul de poliţie din localitatea de domiciliu, plângere în baza căreia s-a întocmit un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare”, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Gabriela Costin.

Rudele fetei sunt îngrijorate şi au început să facă investigaţii printre vecini pentru a da de autor.

„M-a anunţat fiica mea că nepoţica mea de 13 ani primeşte nişte mesaje de pe o aplicaţie, mesaje de ameninţare cu violul, cu moartea. Mesajele au continuat, până la ora actuală sunt peste 700 şi ceva de mesaje. Am început şi eu să fac investigaţii. Mi-am dat seama că este cineva dintre vecini, pentru că ştia tot ce se întâmplă şi în afara casei, dar şi în casă, în dormitorul fetelor. Am ajuns cu bănuielile la un vecin. Cel care a trimis mesajele s-a şi autoincriminat, el a scris: «Ştiu că ai două telefoane şi un laptop cumpărat de mama ta de la fratele meu». Episodul cu laptopul respectiv m-a făcut să ţintesc către acea persoană, pentru că am găsit în laptop multe imagini şi filme pornografice”, a declarat bunicul fetei, Nicolae Milea.

Şi mama fetei bănuieşte că vecinul respectiv ar fi implicat în caz. Este vorba despre un bărbat de circa 40 de ani, necăsătorit, fratele celui de la care a fost cumpărat laptopul.

„Vede şi cum sunt îmbrăcate în pat, i-a şi scris asta, de aia am şi pus acum perdele. Stăm cu grijă, în teroare stăm, nu mai am curaj să las fata să plece singură. Va începe acum şcoala, o să stau după ea. Se poate oricând întâmpla ceva”, a spus mama fetei, Nicoleta Faraonescu.

Bărbatul bănuit că ar fi comis faptele neagă orice implicare şi spune că va da în judecată familia fetei pentru că îl hărţuieşte.

„Am arătat şi telefonul la poliţie. Eu îi înţeleg că le e teamă, dar ce au cu mine? Nu eu sunt vinovat. Nici nu ştiu de aplicaţia asta. Mi-am luat şi avocat. Eu sunt bolnav, vai de mine, nu de astea fac eu”, a susţinut bărbatul.

Potrivit poliţiştilor, date noi în acest caz vor putea fi obţinute când dezvoltatorul aplicaţiei, o firmă din Germania, va da, la cererea anchetatorilor români, datele celui care a trimis mesajele.

AGERPRES