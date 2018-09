Galaţi: Urmărire penală 'in rem' în cazul bărbatului împuşcat pe stradă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a început urmărirea penală 'in rem' în cazul bărbatului împuşcat cu armă de foc sâmbătă noaptea, fapta juridică fiind încadrată la tentativă de omor, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi tulburarea liniştii şi ordinii publice, anunţă luni surse judiciare.



Potrivit acestora, deocamdată, nu a fost identificată nicio persoană responsabilă de împuşcarea, cu o armă de foc, a bărbatului de 31 de ani, care a ajuns duminică dimineaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi cu patru plăgi împuşcate, după ce a fost victima unei altercaţii desfăşurate, noaptea, în plină stradă, în cartierul Micro 19, în apropierea oficiului poştal 13.



Totuşi, oamenii legii au stabilit un cerc de posibili suspecţi, cercetările fiind continuate, însă ele se desfăşoară cu greutate în condiţiile în care se pare că victima altercaţiei refuză să dea date despre atacator sau motivul pentru care a fost împuşcată.



Starea de sănătate a bărbatului împuşcat este bună, el aflându-se, însă, în continuare, sub supraveghere medicală, după ce, duminică, i-a fost îndepărtat chirurgical unul din gloanţele care rămăsese în corp.



Un bărbat de 31 ani din Galaţi a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din localitate cu mai multe plăgi împuşcate, în urma unui incident armat petrecut sâmbătă noaptea cartierul în Micro 19, în apropierea oficiului poştal 13.



Bărbatul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgenţe de un taximetrist, iar cadrele medicale i-au acordat îngrijiri şi au anunţat poliţia.



"Un taximetrist l-a adus la Unitatea de Primiri Urgenţe, sângera abundent. Avea mai multe plăgi cu glonţ real, nu de cauciuc. Plăgile sunt la abdomen şi la nivelul picioarelor. Este internat în spital, noi am anunţat poliţia", a declarat duminică, coordonatorul SMURD Galaţi, Angel Trifan.



Poliţia Galaţi a deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe şi face cercetări pentru a stabili cu exactitate ceea ce s-a întâmplat, cine a tras cu arma, care este mobilul altercaţiei.



"Incidentul a fost anunţat prin numărul unic de urgenţă de reprezentanţii Spitalului Judeţean. A fost anunţată o persoană de 31 de ani, cu multiple plăgi împuşcate. Acum se fac cercetări pentru loviri şi alte violenţe", a declarat duminică purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Gabriela Costin.



Ulterior, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi care a schimbat încadrarea juridică a faptei în tentativă la omor. AGERPRES