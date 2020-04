Galați: Zeci de pacienți, peste capacitatea maximă a căminului de bătrâni devenit focar de COVID-19

Mai multe nereguli ies la iveală în privința activităților de la căminul de bătrâni din Galați, în care a fost declarat focar de COVID-19. Autoritățile spun că instituția privată nu a respectat autorizația de funcționare și că mai mulți bătrâni nu au fost primiți într-un spital din Galați.

Căminul de bătrâni din orașul Galați în care s-a declarat focar de coronavirus avea zeci de pacienți peste capacitate maximă admisă prin autorizația de funcționare. Dezvăluirea a fost făcută vineri de prefectul Galațiului, Gabriel Avramescu.

„Potrivit unui document al Ministerului Muncii, căminul avea autorizație doar pentru 66 de persoane. Și atunci stau și mă întreb, până acum cei care trebuiau să verifice nu au văzut? Eu sunt prefect doar din luna decembrie. Și atunci mă întreb ceilalți au autorizație, există dotări pentru personalul de acolo? Este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem toți, inclusiv cei care au plătit sume de bani pentru ca bătrânii lor să fie internați în cămin”, a declarat Gabriel Avramescu.

Prefectul județului Galați a mai spus că mai mulți bătrâni bolnavi de COVID-19 nu au fost primiți la un spital din oraș.

„În momentul de față în cămin mai sunt 17 bătrâni pe care trebui să-i transferăm la spital. Am avut un incident neplăcut la Spitalul de Pneumoftiziologie, unde managerul a refuzat să interneze bătrâni din acel cămin. Am solicitat Ministerului Sănătății eliberarea din funcție și numirea unui nou manager la Spital și totodată am sesizat organele abilitate pentru a cerceta comportamentul managerului în astfel de situații. Nu am informații de ce a refuzat și spitalul, este unul dintre spitalele care gestionează situația bolnavilor cu COVID-19 în județul Galați, fiind o situație de urgență, suntem într-un război cu acest virus și toți trebuie să ne respectăm atribițiile pe care le avem prin fișa postului”, a precizat prefectul Gabriel Avramescu.

În paralel, situația în interiorul instituției se degradează: din ce în ce mai mulți bătrâni se infectează, iar familiile acestora sunt revoltate e și spun că rudele lor nu sunt îngrijite corespunzător.

„Tătăl meu este internat acolo, sunt bătrâni mulți acolo, cu probleme grave de sănătate. Bătrânii sună la ora 11.00 și spun că nu au primit tratamentul”, a spus un gălățean în timp ce altul a dezvăluit faptul că pacienții au fost plimbați de pomană prin spitale.

„Tatăl meu, în cursul zilei de marți, am fost informat că testul i-a ieșit pozitiv și va fi internat la unul dintre spitale. Miercuri am aflat de la Spitalul CFR că testul este negativ, am fost acolo mi s-a spus că tatăl meu este la CFR și era testat negativ, nu am reușit să iau legătura cu el. Cei de pe secție mi-au spus că este într-o stare stabilă”, a declarat Baciu Iordăchescu.

Alți au acuzații grave, spunând că bătrânii nu primesc mâncare și medicamente.

„Nu am mai putut să iau legătura cu socrul meu de pe data de 19 martie. Am luat legătura cu un coleg telefonic. De mai bine de două zile nu au fost schimbați, de mâncare li se dă puțin. Prima masă a fost la ora 11.30 un ceai, medicația nu au primit-o de trei zile. Au fost lăsați în voia sorții, se simt părăsiți, chiar așa au spus”, a spus Dragoș Năstase.

În prezent, în căminul privat au fost raportate patru decese și 90 de îmbolnăviri cu coronavirus, din care 72 de bătrâni și 18 membri ai personalului. De asemenea 57 de persoane au fost testate negativ, iar cinci teste vor fi refăcute deoarece rezultatele sunt incerte.

În paralel, procurorii gălățeni fac cercetări în dosarul care vizează căminul de bătrâni. Anchetatorii vorbesc despre infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor în condițiile în care managerul instituției a continuat să vină la serviciu, deși a intrat în contact cu o persoană care a revenit dintr-o țară cu multe cazuri de coronavirus.

