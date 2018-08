Garda de Mediu a impus depunerea planului de închidere a haldei de steril de la Băile Harghita

Garda de Mediu a impus depunerea planului de închidere a iazurilor de decantare ale fostei exploatări miniere de la Băile Harghita, afectate de ploile abundente, solicitând lichidatorului judiciar să facă toate demersurile pentru începerea lucrărilor de ecologizare.



"Garda de Mediu, în urma controlului efectuat zilele trecute, a impus ca măsură depunerea la Agenţia de Protecţia Mediului, până pe 9 septembrie, a planului de închidere a haldei respective şi obţinerea avizelor şi acordurilor privind funcţionarea în siguranţă a acesteia. Bineînţeles că, după depunerea planului de închidere, trebuie să obţină acordul de mediu şi să înceapă procedura de închidere cât mai repede cu putinţă. Cred că trebuie să intervenim puţin şi pe modificare legislativă, să modificăm puţin legea insolvenţei, astfel încât aceste problematici de mediu să fie tratate ca o prioritate şi nu să rămână mai aşa, în coada listei", a declarat duminică presei comisarul general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu, Szep Robert.



Acesta a punctat faptul că firma care deţine halda de steril este în insolvenţă şi că lichidatorul judiciar trebuie să depună eforturi ca planul de închidere să fie depus cât mai repede şi să se înceapă lucrările de ecologizare. Szep Robert şi-a exprimat speranţa că problema se va rezolva "în câţiva ani", ţinând cont că este vorba de o haldă de steril cu o suprafaţă foarte mare.



"Cred că trebuie toţi să punem umărul ca această problemă să fie cât de curând rezolvată, pentru că reprezintă, într-adevăr, o pată de poluare pentru judeţul Harghita. Cred că aici şi lichidatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită acestui aspect şi trebuie să ne sprijine şi să depună eforturi ca acest plan de închidere să fie deîndată depus ş de acolo să se înceapă lucrările de ecologizare (...) A fost amendată contravenţional societatea respectivă (nr: anul trecut) , din păcate nu numai că nu s-au luat măsuri, după cum am văzut la vizita la faţa locului, situaţia s-a înrăutăţit, bineînţeles şi după ploile abundente din acest an. Tocmai de asta am impus acum măsuri foarte clare pentru că, dacă nu merge cu bunăvoinţă, atunci vom impune cele mai drastice sancţiuni. Cred că oamenii din zona respectivă nu merită să stea în curte cu un asemenea iaz de decantare", a declarat Szep Robert.



Cele două iazuri de decantare ale fostei exploatări miniere de caolin de la Băile Harghita au fost afectate de ploile abundente din ultimele luni, existând riscul să alunece şi să se producă o catastrofă de mediu, dacă nu se iau măsuri urgente de consolidare, conform autorităţilor locale.



Prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, împreună cu o comisie de specialişti, a verificat marţi starea celor două iazuri şi a declarat că situaţia s-a înrăutăţit faţă de anul trecut, când s-au făcut monitorizări şi când s-a cerut, fără rezultat, ministerului Economiei şi SC Conversmin SA, să ia măsuri de rezolvare a problemei.



Prefectul a punctat faptul că va propune constituirea unei comisii interministeriale formate din Ministerul Mediului, Ministerul Apelor, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor, pentru a se găsi o soluţie în această problemă. AGERPRES