Harghita: Un urs, în curtea unui liceu şi a unei case din Miercurea Ciuc

Preşedintele american, Donald Trump, a spus luni că este îngrijorat că orice declaraţii sub jurământ furnizate procurorului special Robert Mueller ar putea fi folosite pentru a-i fi aduse acuzaţii de sperjur, ca...

Presedintele Statelor Unite a declarat ca este dispus sa analizeze anularea sanctiunilor impotriva Rusiei, dar numai in cazul in care Moscova va intreprinde pasi concreti pentru o colaborare cu Washingtonul in chestiuni ...