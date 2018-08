IGPF: Minor de 5 ani ascuns de mamă sub bancheta microbuzului pentru a ieşi ilegal din România

Poliţiştii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni au descoperit ascuns într-un microbuz, sub bancheta din spate, un minor în vârstă de 5 ani pe care mama acestuia a încercat să îl scoată ilegal din ţară, deoarece nu avea documente de călătorie.



Conform unui comunicat de presă al IGPF, vineri dimineaţă, la Punctul de Trecere Urziceni, judeţul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de ieşire din ţară, călătorind ca pasager într-un microbuz marca Volkswagen, o femeie, cetăţean român, în vârstă de 30 de ani, domiciliată pe raza judeţului Sibiu.



La controlul efectuat asupra microbuzului, poliţiştii de frontieră au descoperit ascuns sub bancheta din spate, acoperit cu o pătură, un băiat în vârstă de 5 ani.



Minorul este fiul pasagerei iar aceasta a declarat că intenţiona să ajungă cu băiatul în Polonia, unde a menţionat că are un loc de muncă, dar că nu avea documente de călătorie pentru acesta, fapt pentru care l-a ascuns sub banchetă.



Celor două persoane li s-a întrerupt călătoria, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat. AGERPRES