Incredibil! Anchetă într-un centru de recuperare, după ce unui pacient i s-au smuls ochii

Poliţia şi conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) fac anchete la un centru de recuperare din oraşul Tălmaciu, unde un pacient i-a smuls ochii altuia, fără ca personalul să poată împiedica agresiunea, a declarat, directorul DGASPC, Laura Vîlsan.



"Am fost informată ieri de incident. Efectiv s-a repezit asupra celuilalt şi i-a băgat degetele în ochi. Nu mai este nimeni rănit şi aşa ceva niciodată nu s-a mai întâmplat. Eu am cerut anchetă internă la Tălmaciu. Agresorul nu mai are ce căuta la noi în centru, iar victimei, pentru că va rămâne cu un handicap vizual permanent, va trebui să-i găsim alt centru. Agresorul are în jur de 20 de ani şi se pare că avea ceva de împărţit cu victima, ceva mai vechi. Pur şi simplu s-a smuls din braţele unei infirmiere ieri, direct către celălalt, nimeni nu a mai putut să reacţioneze, totul s-a întâmplat foarte repede", a explicat Laura Vîlsan.



Potrivit sursei citate, angajaţii centrului unde s-a întâmplat acest incident se tem pentru vieţile lor şi speră ca Poliţia să-l ia pe agresor din acest loc.



Pacientul căruia i s-au smuls ochii şi a fost muşcat de gât este un tânăr de 32 de ani, care a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, unde este internat în stare gravă la Terapie Intensivă, susţin surse spitaliceşti. Deşi globii oculari au fost recuperaţi rapid, tânărul va rămâne orb.



"Ieri am avut o solicitare de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Tălmaciu. Un pacient de 32 a fost agresat şi i-au fost scoşi ambii ochi şi a fost muşcat de gât de un alt pacient. Pacientul a fost transportat la spital în stare de şoc", a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu, Liliana Blaga.



Potrivit medicilor, el a fost stabilizat şi este sedat în permanenţă.



"Un pacient în vârstă de 32 de ani a fost adus de către SAJ la Unitatea de Primiri Urgenţe a SCJU Sibiu, de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tălmaciu, în urma umeri agresiuni soldată cu avulsia (smulgerea globilor oculari n.r.). Pacientul a fost preluat de medici, i s-a realizat toaletarea plăgii şi hemostază (oprirea hemoragiei) precum şi sutura conjunctivei. În urma agresiunii suferite, bărbatul şi-a pierdut definitiv ambii globi oculari. I s-a efectuat şi un examen CT cranian, nu prezintă alte plăgi şi, din punct de vedere biologic, este stabil. În momentul de faţă, pacientul se află internat în cadrul Secţiei Clinice Anestezie Terapie Intensivă pentru tratament şi supraveghere de specialitate. Bărbatul necesită sedare permanentă, în condiţiile în care este foarte agitat, fiind un pacient cu probleme psihice", a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Decebal Todăriţă.



Pacientul din centrul Tălmaciu, care i-a scos ochii şi l-a muşcat pe celălalt, se află şi el internat la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, a anunţat Poliţia.



"La data de 30.07.2018, în jurul orelor 13,00, la dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu a fost înregistrat un apel 112 prin care am fost solicitaţi la o unitate medicală de pe raza localităţii Tălmaciu pentru a aplana o stare conflictuală iscată între doi pacienţi internaţi, respectiv doi bărbaţi în vârstă de 36 şi 21 ani care, în urma agresiunii, au fost transportaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă Sibiu şi respectiv Spitalul de Psihiatrie 'Gheorghe Preda' Sibiu. În cauză s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig", a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, Ionuţ Nartea. AGERPRES