Incredibil! Cinci localităţi din Brașov au rămas fără primari după ce au fost declaraţi incompatibili sau au fost condamnați penal

Cinici localităţi din judeţul Braşov, Predeal, Bran, Părău, Hoghiz şi Augustin, nu au primari de mai bine de un an, după ce aceştia au demisionat fiind declaraţi incompatibili sau au condamnări penale.



În cazul comunei Părău, primarul a decedat în luna noiembrie 2017, la vârsta de 51 de ani.



Cea mai grea situaţie este în comuna Augustin, care nu are nici viceprimar, iar Consiliul Local s-a dizolvat în vara anului trecut, după ce din 11 consilieri locali, patru au ales să demisioneze, iar cu cei cinci rămaşi, toţi de la PSD, Consiliul Local nu poate funcţiona. În prezent localitatea este condusă de secretarul primăriei, Valentina Taus.



''De mai bine de un an avem cinci localităţi, care funcţionează fără primar, aceştia fiind demişi în urma unor hotărâri ale unor instanţe sau au fost declaraţi incompatibili de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), cu excepţia localităţii Părău, unde primarul a decedat. De departe, cea mai mare problemă este în localitatea Augustin, care nu are nici viceprimar, nici Consiliu Local, primăria fiind condusă de secretarul instituţiei. Împreună cu colegii de la Departamentul Juridic al Prefecturii facem toate eforturile ca această localitate să nu aibă probleme din punct de vedere managerial. Din câte ştiu şi din ceea ce mi s-a spus, în viitorul apropiat vor fi organizate alegeri pentru funcţia de primar. Nu ştiu exact când vor avea loc'', a declarat prefectul Marian Rasaliu, vineri, într-o conferinţă de presă.



În patru din cele cinci localităţi există Consilii Locale funcţionale, iar atribuţiile primarului au fost preluate de viceprimari. AGERPRES