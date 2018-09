Incredibil! Două femei din Botoşani sunt cercetate penal pentru contractarea a 153 de credite cu documente fictive

Două femei din judeţul Botoşani sunt cercetate penal după ce au contractat peste 150 de credite în numele unor persoane fizice pe baza unor documente semnate în fals, prejudiciul cauzat depăşind 1.250.000 de lei, a anunţat joi purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IJP) Botoşani, Maria Carp.



Potrivit sursei citate, cele două femei, de 41 şi, respectiv, 48 de ani, dintre care una angajată a unei societăţi de creditare iar cealaltă broker de asigurări, au încheiat, în perioada 2015-2018, un număr de 153 de contracte de creditare pe numele unor persoane fizice, folosind fără drept datele personale ale acestora şi fără ca respectivele persoane să aibă cunoştinţă despre acest fapt, în vederea obţinerii unor foloase patrimoniale injuste.



Ulterior, femeile şi-au însuşit sumele de bani obţinute în urma contractelor de creditare, pe care le-au semnat în fals.



'În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals în formă continuată', a precizat Carp.



Pentru a proba activitatea infracţională a celor două femei, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Botoşani, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, au pus, miercuri, în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară.



Cu ocazia percheziţiilor au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor două laptopuri, mai multe telefoane mobile şi cartele telefonice, ştampile falsificate, precum şi alte bunuri cu privire la care există suspiciunea rezonabilă că au fost folosite la comiterea infracţiunilor.



Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională depăşeşte suma de 1.250.000 de lei.



Cele două femei sunt cercetate în stare de libertate. AGERPRES