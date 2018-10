Incredibil! Un constănțean cu permisul suspendat a fost prins la volan aproape de comă alcolică

Un bărbat din Constanța a reuşit să o comită din nou. După ce în anul 2014 i s-a anulat permisul de conducere din pricina infracțiunilor la regimul rutier, dar peste 2 ani și-a redobândit dreptul de a conduce vehicule. Însă, în iulie anul curent iar a fost prins băut la volan și i s-a suspendat permisul. Degeaba! Acum a fost prins la volan sub influența băuturiloc alcoolice, aproape de comă alcoolică!

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, la data de 31 octombrie a.c., au depistat un bărbat, P.C.M.H. în vârstă de 48 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe aleea Pelicanului din municipiu, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice și fiind sub influența băuturilor alcoolice. Concentratia de alcool a fost de 1,62mg/l alcool pur în aer expirat. A fost dus la spital pentru a i se preleva probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei din sânge. Bărbatul în cauză are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice tot în urma depistării sub influența băuturilor alcoolice la volanul unui autovehicul, faptă comisă în luna iulie 2018. Mai exact, pe 24.07.2018, bărbatul în cauză a condus un autoturism pe strada Topolog din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,94 mg/l alcool pur în aer expirat).

Menționăm și faptul că, în anul 2014 a avut anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, însă în 2016 și-a redobândit acest drept.sursa.www.replicaonline.ro