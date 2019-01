Incredibil Un şofer aflat sub influenţa alcoolului a reuşit să lase oraşul Galaţi fără troleibuze

Toate cele 26 de troleibuze din municipiul Galaţi au fost trase pe dreapta, după ce un şofer aflat sub influenţa alcoolului a doborât un stâlp care alimentează cu energie reţeaua de distribuţie a tensiunii pentru aceste mijloace de transport în comun, se arată într-o informare transmisă joi de Societatea Transurb SA.



"Societatea Transurb SA informează că, din cauza unei avarii apărute la un stâlp care alimentează cu energie reţeaua de distribuţie a tensiunii, toate troleibuzele repartizate pe trasee nu vor circula până la remedierea situaţiei. Echipele de intervenţie din cadrul societăţii noastre lucrează la remedierea avariei. Vă reamintim că în această dimineaţă a avut loc un accident rutier pe strada Brăilei, în zona Potcoava de Aur, ce a condus la avarierea unui stâlp care alimentează cu energie reţeaua electrică de transport a troleibuzelor", a precizat Transurb în informare.



Potrivit poliţiştilor rutieri, un bărbat din Galaţi, deşi se afla sub influenţa alcoolului, a condus maşina, a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un stâlp de electricitate pe care l-a doborât.



Şoferul a fost testat cu etilotestul, rezultând o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului, dar şi pentru că a refuzat prelevarea de probe biologice. AGERPRES