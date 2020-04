Inițiativă de Paște: Un preot din judeţul Galaţi a luminat un cimitir

Preotul unei comunităţi din judeţul Galaţi, ajutat de câţiva voluntari, a pus candele aprinse la toate crucile dintr-un cimitir. El a vrut să vestească Învierea, făcând acest gest în locul localnicilor care au rămas acasă din cauza restricţiilor de trafic.

Iniţiativa aparţine preotului Ionuţ Iordache din satul gălăţean Moscu.

Pe Facebook el a povestit că în noaptea Învierii nu a putut merge acasă ştiind că la mormintele cimitirului din sat nu a fost dusă Lumina sfântă. Ajutat de doi voluntari, el a pus câte o candelă şi o rugăciune la fiecare cruce din cimitir. Voluntarii au muncit ore în şir, dar la final cimitirul a fost mai luminat decât cerul plin de stele, a povestit preotul.

„Şi la învierea aceasta am fost împreună, deşi alţii ar crede altceva. Credeam că o să fie un praznic trist, dar rugăciunea şi nădejdea a alungat întristarea. Am slujit cu aceeaşi bucurie ca în fiecare an, mulţumind lui Dumnezeu că mi-a dat şansa aceasta de a fi păstorul şi îndrumătorul duhovnicesc al unor oameni atât de minunaţi şi de la care nu încetez eu să învăţ mereu câte ceva. N-am putut să mă duc acasă fără să nu poposesc jumătate de ceas în cimitir. Era noapte, stelele luminau în jur, dar mai multă lumină era jos, printre morminte. Ore în şir, doi voluntari, oameni extraordinari, au pus la fiecare cruce o candelă şi o rugăciune. Ce bucurie că li s-a vestit şi lor Învierea! Tăcuţi, cei răposaţi, îşi odihnesc în morminte trupurile ostenite, bucuroşi că şi anul acesta au primit Lumina Sfântă”, a spus preotul Ionuţ Iordache.

Arhipiscopul Dunării de Jos a aflat despre iniţiativa preotului de la Moscu şi i-a transmis un mesaj.

„Dragă Ionuţ, mai întâi de toate, Hristos a înviat! Cum să nu mă unesc sufleteşte cu tine, după ce am văzut icoana ce a unit prin Lumina Învierii Domnului, Sfântul Altar cu mormântul gol, care în parohia unde slujeşti cu vrednicie, cimitirul a devenit lumină şi ai aprins stelele pe cerul sufletesc al oamenilor. În Lumina Învierii Domnului îţi transmit cele mai curate gânduri cu pace şi cu bucurie, comuniune şi bucurie mai directă, fiule! Hristos a înviat!”, a scris, pe Facbook, Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Preotul gălăţean a mai povestit că la slujba de Înviere i-a pomenit pe toţi localnicii. El le-a mulţumit acestora pentru că, în ciuda greutăţilor, au respectat regulile impuse de autorităţi şi au stat în case.

(sursa: Mediafax)