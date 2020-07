Județul Arad a fost declarat "liber de COVID-19". Nicio persoană infectată în ultimele două săptămâni

Autorităţile din județul Arad au anunţat că regiunea este "liberă de COVID-19", după ce au fost externaţi ultimele peersoane infectate. De aproape două săptămâni nu au fost înregistrate noi cazuri.



"Vestea bună este că Aradul a devenit judeţ liber de COVID-19. Dacă ne raportăm la ultima lună, în medie am avut trei-patru pacienţi internaţi. Nu aş vrea să fac afirmaţii pripite, hazardate, cu atât mai mult cu cât constatăm că la nivelul ţării noastre această pandemie s-a extins în mai multe judeţe, dar aş vrea să subliniez efortul tuturor cadrelor medicale, al specialiştilor şi cetăţenilor, care prin comportamentul foarte responsabil au condus la această performanţă.

Nu mai există bolnavi de COVID-19 în judeţ.

Datorită măsurilor luate, pandemia este sub control, chiar dacă Aradul este situat la graniţă, chiar dacă suntem un judeţ de tranzit şi trec mii de oameni zilnic prin punctele de frontieră", a spus Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean.



Spitalul de campanie amenajat la Expo Internaţional Arad nu a fost folosit.



"Niciodată în ultimii 100 de ani nu am avut o situaţie atât de dificilă la Arad şi niciodată în istoria Aradului nu am avut o mobilizare atât de mare a administraţiei locale, a societăţii civile. Această pandemie a scos la suprafaţă nu doar greutăţi şi probleme, ci şi filonul de bunătate, de generozitate, de omenie, un filon de solidaritate care a adunat împreună peste 23.000 de donatori", a mai spus Cionca.



Coordonatorul Grupului de sprijin pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Gheorghe Domşa, a spus că măsurile de protecţie trebuie respectate în continuare deoarece în alte judeţe există cazuri numeroase raportate zilnic.



Conducerea Spitalului Județean de Urgenţă Arad a anunţat că încheie colaborarea cu jumătate dintre cele 150 de cadre medicale angajate în timpul stării de urgenţă, când era nevoie de personal pentru a se face faţă numărului mare de pacienţi confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus.

În judeţul Arad au fost confirmate 706 cazuri de COVID-19, iar 79 bolnavi au decedat. Cel mai tânăr pacient confirmat a avut cinci săptămâni, iar cel mai vârstnic, 97 de ani.

Au fost efectuate peste 16.000 de teste, iar 1074 de cadre medicale au fost implicate în combaterea bolii.