Lucrul ÎNGROZITOR pe care l-a făcut o familie din Iași. Ambițiile sociale au fost mai importante decât propriul copil

Orgoliile, ambițiile sociale, propriile cariere și, nu în ultimul rând, mentalitățile învechite, au determinat părinții unei eleve de 16 ani din Iași să o alunge de acasă, după ce au aflat că este însărcinată, relatează bzi.ro. Fata era elevă în clasa a IX-a și învăța foarte bine. Cu toate astea, familia sa, în loc să o sprijine pentru a depăși cu bine situația, au lăsat-o în stradă.

Adolescenta a rămas gravidă cu prietenul ei din întâmplare, a ascuns sarcina de colegi și profesori și a continuat să meargă la școală. Nici măcar prietena ei cea mai bună nu i-a știut povestea.

Copila s-a descurcat însă admirabil. După ce s-a trezit în stradă, ea a cerut sprijinul autorităților, care i-au găsit adăpost la Centrul Maternus. Ea le-a povestit reprezentanților asociației despre starea în care se află și despre faptul părinții au abandonat-o.

„O elevă olimpică, o tânără care era un exemplu pentru toți colegii săi de clasă, a rămas însărcinată în clasa a noua. Aceasta a spus părinților, care au suferit un șoc și au abandonat-o efectiv. Nu au dorit să mai audă de ea. Tânăra rămăsese însărcinată cu prietenul ei, accidental. Inițial, am convocat părinții și adolescenta la o întâlnire în care am încercat să mediem situația dintre ei. O familie bună, înstărită, foarte cunoscută la nivel social și care, din cauza meseriilor pe care le aveau, considerau o rușine faptul că fiica lor a rămas însărcinată în perioada liceului. Aceștia nu au dorit să coopereze. Adolescenta a rămas ulterior în centru”, spune Dora Pandelea, șefa centrului „Maternus”.

Cu toate că era însărcinată și părăsită de familie, ea a continuat să învețe, a participat la concursuri și olimpiade. Angajații centrului au fost impresionați de străduința fetei.

„Cât a stat în centru, învăța încontinuu. Efectiv se întorcea de la școală și stătea și învăța, de multe ori până dimineața. O adolescentă extrem de ambițioasă, care, deși nu mai era susținută și nu mai ținea legătura cu membrii familiei, nu a încetat să studieze. Pe toată perioada sarcinii, tânăra a ascuns totul colegilor și profesorilor. Își cumpăra obiecte vestimentare care acopereau burta și continua să meargă la școală, așa cum o făcuse și până atunci. În tot acest timp, noi am încercat să mai luăm legătura cu părinții, care, au refuzat solemn o remediere a situației”, mai spune Dora Pandelea.

După ce fata a născut, reprezentanții centrului au contactat din nou familia pentru a-i convinge să o sprijine.

„Din câte înțelesesem de la tânără și familia ei, înainte ca aceasta să rămână însărcinată, relația dintre ei era foarte bună. Pentru noi a fost o muncă extrem de asiduă să restabilim legăturile. Într-o zi, i-am contactat din nou pe părinți și, împreună cu colegii mei, am purtat o discuție prin care am găsit soluții pentru a accepta situația și a relua legăturile cu fiica lor. Le-am explicat atunci că tânăra își poate continua studiile și că viitorul ei sună promițător doar dacă ei o vor susține. Le-am explicat că adolescenta și-a ascuns sarcina și că nimeni nu a aflat, așa că imaginea lor socială nu va fi alterată. Într-un final, cu multă luptă de convingere, am obținut un răspuns favorabil”, adaugă șefa centrului.

În cele din urmă, părinții au primit-o acasă, însă doar cu condiția ca imaginea lor socială să rămână nepătată, motiv pentru care au ascuns faptul că au un nepot.

„Într-un final, părinții au acceptat situația și au oferit din nou susținerea lor fiicei. Au condiționat-o să nu spună la nimeni că are un copil, iar mama ei i-a promis că se va ocupa de creșterea copilului. Pentru că adolescenta era elevă și era mai mereu plecată, mama acesteia s-a atașat extrem de tare de cel mic și toată situația a intrat în normal. Pentru noi, ca specialiști, acesta este un caz deosebit. Nu ne-am mai confruntat cu astfel de situații. Este o excepție ca o tânără care studiază atât de bine, face parte dintr-o familie reputată, să se confrunte cu o asemenea situație”, încheie Dora Pandelea.