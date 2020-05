Măsuri speciale luate de STB începând cu 18 mai. Accesul în vehicule va fi facilitat de către controlorii STB, sprijiniți de Poliția Locală

Primăria Capitalei anunta ca din 18 mai Societatea de Transport Bucuresti va scoate in traseu toate autovehiculele din parcul auto circulant, astfel ca transportul in comun va functiona la capacitate maxima.

Pentru siguranta calatorilor va asiguram ca toate vehiculele sunt dezinfectate cu substanțe care distrug virusurile. STB dezinfecteaza si stațiile de așteptare, cu mobilierul aferent, aflate în administrarea sa.



Pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, recomandam tuturor bucurestenilor care folosesc mijloacele de transport in comun sa isi protejeze nasul si gura cu masti medicale sau confectionate din material de bumbac, dar si ochii, cu ochelari (de vedere sau de soare). Calatorii sunt rugati sa respecte de asemenea si noile reglementari privind distantarea sociala.



Accesul in mijloacele STB va fi limitat, calatorii vor putea ocupa numarul de scaune din autobuze, troleibuze, tramvaie, precum si un rand in picioare, respectand distanta regulamentara de 1,5 m.





Urcarea calatorilor in autovehiculele STB se va face DOAR prin usa din fata, iar coborarea pe celelalte usi.



Pentru respectarea noilor reguli de acces in mijloacele de transport in comun, in punctele de transbordari masive si cu trafic intens, calatorii vor fi indrumati la accesul in vehicule de catre controlorii STB, sprijiniti de Politia Locala.