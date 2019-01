Mesaje obscene anti-româneşti pe zidul Casei Memoriale "Avram Iancu" din Târgu Mureş

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a anunţat, joi, că efectuează cercetări pentru distrugere, după ce persoane necunoscute au scris mesaje antiromâneşti şi obscene pe Casa Memorială "Avram Iancu" din Târgu Mureş, încheiate cu inscripţia "Trăiască Ungaria!".

"În data de 16 ianuarie, la ora 16,30, Poliţia Târgu Mureş a fost sesizată prn 112 de către un reprezentant a Societăţii Culturale 'Avram Iancu' din Târgu Mureş, despre faptul că, în noaptea de 15/16 ianuarie 2019, persoane necunoscute au scris pe peretele Casei Memoriale "Avram Iancu", situată pe strada Avram Iancu din Târgu Mureş, mesaje cu caracter antiromânesc şi cu un conţinut vulgar. La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş, a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, iar mesajele respective erau inscripţionate cu un lichid de culoare neagră, ce pare a fi vopsea. Din verificări s-a constatat faptul că acelaşi gen de mesaje au mai fost inscripţionate şi pe peretele altui imobil de pe aceeaşi stradă, iar în momentul de faţă se efectuează cercetări pentru identificarea autorilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere", a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, Emanuela Rugină.

Preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară, deputatul Marius Paşcan, a solicitat, joi, UDMR să se delimiteze de profanarea Casei memoriale "Avram Iancu" din Târgu Mureş, "casă pe care au fost înscrise expresii cu conotaţii triviale la adresa Crăişorului munţilor, erou naţional al românilor, şi la adresa martirilor Horea, Cloşca şi Crişan, simboluri ale mişcărilor ţărăneşti şi răscoalei din 1785".

"În contextul în care inscripţia ofensatoare se încheie cu urarea 'Trăiască Ungaria!', UDMR trebuie să spună clar cum se poziţionează faţă de un asemenea eveniment revoltător. A nu lua atitudine faţă de acest atac la adresa valorilor naţionale ale românilor echivalează cu o aprobare tacită a tuturor acţiunilor inacceptabile de acest gen. În acelaşi timp, PMP solicită instituţiilor competente de ordine publică din Târgu Mureş să demareze de urgenţă cercetările pentru identificarea făptuitorului şi pedepsirea acestuia pentru a descuraja fapte reprobabile de acest gen", a afirmat parlamentarul, pe o reţea de socializare.

Acesta a spus că, anul trecut, o altă faţadă a unei clădiri din Târgu Mureş a fost mâzgălită printr-o inscripţie ofensatoare la adresa României similară, "poliţia identificând un suspect, de etnie maghiară, despre care nu se mai ştie nimic oficial de atunci".

"Ascunderea sub preş din culpabile raţiuni a numelui vinovaţilor precum şi a sancţiunilor dispuse împotriva unor astfel de fapte reprobabile, inadmisibile, nu va face altceva decât să stimuleze asemenea producţii iresponsabile. PMP consideră că delimitarea uniunii care îi reprezintă pe maghiarii din România de profanarea Casei memoriale 'Avram Iancu' din Târgu Mureş, precum şi identificarea şi pedepsirea făptuitorului sunt elemente obligatorii în vederea asigurării bunei convieţuiri interetnice în ţara noastră", a susţinut Marius Paşcan.

IPJ Mureş a precizat, joi, cu privire la incidentul de anul trecut, invocat de liderul PMP, că împotriva persoanei respective se efectuează cercetări pentru distrugere.

"La momentul respectiv s-a reuşit identificarea unui tânăr de 22 de ani, din Târgu Mureş, bănuit de comiterea faptei din data de 4 septembrie 2018, La momentul respectiv a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar în momentul de faţă se efectuează cercetări sub aspectul infracţiunii de distrugere, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, iar persoana în cauză este cercetată în stare de libertate", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Mureş.

