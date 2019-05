Ministrul Apelor şi Pădurilor anunţă investiţii de 52,84 milioane de lei în judeţul Bihor

Județul Bihor va beneficia în acest an de investiții în valoare de 52,84 milioane de lei în acest an, din care 43,5 milioane de lei în domeniul gospodăririi apelor și 9,34 milioane de lei pentru domeniul păduri, potrivit unui comunicat al Ministerului Apelor şi Pădurilor. Ministrul de resort, Ioan Deneș, s-a aflat zilele trecute într-o vizită de lucru în județul Bihor, ocazie cu care au fost vizitate mai multte obiective de investiţii din regiune. Printre acestea s-a numărat vizita la obiectivul de investiţii „Amenajare Valea lui Vasile”, din comuna Dobrești, care are o valoarea totală actualizată de 11,58 milioane de lei. Proiectul este realizată în proporție de 90% și va fi finalizată anul acesta, se precizeză în comunicatul ministerului.

De asemenea, delegaţia s-a deplasat apoi şi în comuna Remetea, pentru a vedea la fața locului stadiul obiectivului „Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor produse în B.H. Crişul Negru, județ Bihor. Amenajare Valea Roșie şi afluenţi- regularizare pârâu Meziad”. „Lucrările sunt amplasate pe cursul pârâului Meziad, în intravilanul şi extravilanul localităţilor Meziad şi Remetea. Principalele capacități sunt: lucrări de terasamente care să asigure secțiunea de scurgere a văii în condiții de siguranță a tranzitării undelor de viitură, lucrări de consolidare a talvegului și malurilor văii împotriva eroziunilor, lucrări de consolidări din anrocamente și amenajare pentru apărarea construcțiilor existente pe cursul văii (poduri, podețe etc)”, mai arată comunicatul. Valoarea totală a lucrării este de 61,9 milioane de lei, iar data finalizării investiției este prevăzută la 31 decembrie 2019.