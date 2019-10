Nou. O primărie își asfaltează pădurea

Locuitorilor din Chiajna li se pregăteşte ceva: un parc de agrement pe amplasamentul Pădurii Roşu. Proiectul primăriei, menit, în teorie, să vină în întâmpinarea celor care doresc să-şi petreacă timpul liber în natură, stârneşte nemulţumirile unei asociaţii de mediu, dar şi a unei părţi a oamenilor din zonă. Cetăţenii nu înţeleg de ce nu au fost consultaţi în legătură cu investiţia şi se tem că amenajările plănuite vor aduce mai mult asfalt şi mai puţini arbori.

Studiul de fezabilitate pentru Parc Agrement Pădurea Roşu a fost aprobat recent de consilierii locali ai comunei Chiajna. Investiţia are şi o justificare - cităm din studiul cu pricina: „Zilnic (...) numeroşi bucureşteni se îndreaptă spre locurile cu peisaj atrăgător şi reconfortant. Bineînţeles, acestora li se adaugă şi un însemnat număr de locuitori din judeţ (...) Însă, cu toată solicitarea crescândă a celor dornici de a-şi petrece timpul liber în mijlocul naturii, amenajările şi dotările nu sunt încă pe măsura necesităţilor şi posibilităţilor”. În document, câteva pagini mai încolo, se precizează că în Pădurea Roşu vin localnicii, la sfârşit de săptămână, ca să facă grătar, „în urma lor rămânând resturi alimentare şi resturi menajere, acestea atrăgând haite de câini fără stăpân (...)”. Concluzia e că, „pentru a elimina aceste situaţii neplăcute”, se impune „o amenajare minimală”. Care costă 7.809.877 lei - adică, vreo 1,65 milioane de euro.

Alei late de 4 metri

Localnicii Marina Mateescu şi Dorel Mărgărint, fondatori ai Asociaţiei pentru Natură şi Protejarea Mediului, se tem însă că planul de amenajare va duce la sacrificarea unei părţi a arborilor din pădure. Asta, pentru că proiectul prevede patru trasee asfaltate şi late de 4 metri, care vor traversa viitorul parc, patru zone de recreere - pentru grătar, pentru puncte comerciale mobile, pentru mese de ping-pong şi locuri de joacă - , plus toalete ecologice (30 la număr!). Sunt prevăzute şi parcări pentru autoturisme, la intrările principale. „Eu le-am spus consilierilor locali că nu poţi face alei de 4 metri lăţime în pădure fără să rişti să tai copaci”, ne-a declarat Marina Mateescu. „Primarul a promis că nicio cracă nu va fi tăiată”. Marina Mateescu susţine că studiul de fezabilitate nu a fost afişat pe site-ul primăriei şi că oamenii din comună nu au fost consultaţi oficial în legătură cu transformarea pădurii în parc.

Amenajări fără număr

În viitorul parc, a cărui suprafaţă nu e menţionată deloc în Studiul de fezabilitate, vor fi amplasate 6.707 de borduri mici, 294 lămpi de iluminat, 30 de toalete ecologice, 70 bănci mari, 105 bănci mici, 90 de coşuri de gunoi, 1.000 de popi reflectorizanţi. Lista nu cuprinde preţurile unitare pentru obiectele enumerate şi omite mobilierul pentru locurile de joacă, pentru zona de grătare, necesarul de mese de ping-pong şamd. Nu se dă niciun detaliu privind parcările de la intrările din parc. La capitolul „impact asupra factorilor de mediu”, stă scris că se vor îmbunătăţi calitatea vieţii, gradul de confort pentru locuitorii comunei şi „aspectul estetic”, dar nu se face analiza impactului asupra faunei şi florei din pădure.

Primăria zice că nu taie

Prin biroul de comunicare al primăriei, am trimis întrebările noastre pentru edilul comunei, Mircea Minea. Am întrebat dacă a fost consultată comunitatea locală, în ce mod, şi care au fost reacţiile. Răspunsul a venit prompt: „Reacțiile oamenilor la acest proiect au fost pozitive, altfel cum să facem ceva care ar irita comunitatea? (...) 90 la sută dintre cei cu care am avut discuții sunt de acord, ba chiar ne cer să urgentăm această lucrare”. Pentru că primarul nu a răspuns însă şi la întrebarea „în ce mod”, am insistat: a fost proiectul de hotărâre privind Studiul de fezabilitate afişat pe site-ul primăriei, a fost supus dezbaterii publice? Responsabilul cu comunicarea, Florin Petrescu, ne-a explicat că site-ul respectiv e în reconstrucţie, dar că oricum primăria ia în permanenţă pulsul comunităţii. La întrebarea privind numărul de copaci care se estimează a fi sacrificaţi, primarul a răspuns că Pădurea Roşu e „o zonă plantată de străbunii noştri în perioada primului război mondial” (plantată de nemţi, a precizat mai apoi comunicatorul Florin Petrescu). Aliniamentul copacilor fiind perfect, aleile sunt conturate deja şi, prin urmare, nu va fi necesară tăierea arborilor, doar toaletarea lor, operaţiune pe care o va efectua Romsilva. Asfaltarea aleilor se impune, a mai explicat primarul, pentru ca oamenii să poată circula în condiţii decente atunci când plouă, când sunt pe bicicletă sau când împing cărucioare pentru copii.

Studiul de fezabiliate fost elaborat de SC Rolido Prodinvest Inernational srl, a costat 19.000 de euro şi a fost aprobat de consilierii locali. Urmează procedura de achiziţie publică, proiectarea şi execuţia.