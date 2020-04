Orban, despre criza de la Aeroportul Cluj: E inadmisibil! Managerul trebuie tras la răspundere!

Premierul Ludovic Orban a spus, în ședința de Guvern de joi, referitor la faptul că în parcarea Aeroportului din Cluj au stat aproximativ 2.000 de oameni, că această situație este „inadmisibilă”, subliniind de mai multe ori că „managerul aeroportului trebuie tras la răspundere”.

Primul ministru i-a spus ministrului Transporturilor, Lucian Bode, în timpul ședinței de Guvern, că se impune demiterea directorului de la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj.

„Poate închideți aeroportul Cluj, domnule ministru (Lucian Bode - n.red.), după ce am văzut astăzi (joi - n.red.) la televizor. E inadmisibil. Am vorbit cu Consiliul Județean. Au avut două tentative de schimbare a acestui manager, care au fost oprite de instanță. Eu cred că trebuie să luăm toate măsurile posibile. Ministerul de Interne trebuie să demareze imediat o anchetă. Este inadmisibil ce s-a petrecut acolo. Noi trebuie să folosim toate pârghiile pe care le avem sa-l tragem la răspundere pe managerul aeroportului. Nici măcar nu a informat Comitetul Județean pentru situații de urgență și pe prefect privitor la aceste zboruri. Nu a luat nicio măsură privitoare la distanțarea fizică, privitoare la obligativitatea de asigurare a echipamentului de protecție. Am solicitat și prefectului personal să demareze toate procedurile posibile pentru a-l trage la răspundere pe managerul de la Aeroportul Cluj”, a spus Orban, în ședința de Guvern.

Șeful Executivului a mai spus că e important ca, dacă mai există astfel de curse, autoritățile locale să fie anunțate din timp.

„Mă interesează ca, în cazul în care mai sunt astfel de curse, ele trebuie să fie notificate din timp. Autoritățile locale, prefecturile unde există aeroporturi care se află în subordinea autorităților locale trebuie să fie informate din timp și trebuie să dispună conducerii aeroportului și firmelor care asigură transportul românilor care pleacă la munci sezoniere respectarea tuturor condițiilor din ordonanțele militare”, a spus Orban.

Drept răspuns, Lucian Bode a spus că i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, modificarea articolului 10 din Ordonanţa Militară 7, astfel încât autorităţile statului să aibă control asupra zborurilor.

„Sunt de acord. Este inadmisibil ce s-a întâmplat la Cluj. Dintr-o bun intenţie a autorităţilor statului, reglementată prin Ordonanţa Militară la articolul 10, din păcate, s-a ajuns în situaţia în care instituţiile statului nu s-au implicat. Este un lanţ de nereguli. Este inadmisibil cum firmele de recrutare au adus 1.500 de oameni şi i-au lăsat în parcarea aeroportului. (...) Aceste imagini au făcut înconjurul lumii”, a subliniat ministrul Transporturilor.

Referitor la acest subiect, ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat faptul că s-a deschis o anchetă penală.

„Cu privire la imaginile și informațiile apărute în spațiul public privind situația de la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj, vă informez că la nivelul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Cluj-Napoca a fost deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzută de articolul 352 Cod Penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Este prematur să ne pronunțăm la vinovăția unora sau altora, mă refer la agenții de recrutare sau alte aspecte ce țin de vinovăție, pentru că agențiile au venit în parcare cu oamenii din cauza organizării proaste a orarului de zbor. În această după-amiază au fost organizate 12 curse aeriene la 12.00, 13.00, 13.50, 14.00, 14.10 și tot așa până la ora 22.00. Sunt cazuri de câte două curse. În concluzie, reprezentanții Autorității Aeronautice Romatsa și Aeroportul din Cluj au organizat deficitar aceste zboruri, aducând în zona de proximitate a aeroportului viitorii pasageri la aceleași ore”, a explicat Vela.

Aproape 2.000 de persoane din judeţe din Transilvania şi Moldova au fost în parcarea din faţa Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la muncă în agricultură. Directorul Aeroportului, David Ciceo, a declarat, pentru MEDIAFAX, că în cursul zilei sunt prevăzute 12 curse care pleacă spre destinaţii din Germania - Berlin, Baden-Baden/ Karlsruhe şi Dusseldorf.

(sursa: Mediafax)