Panică la Hunedoara: O fetiţă de 7 ani este căutată de poliţişti după ce a plecat de acasă în urmă cu şase zile

O fetiţă de 7 ani, din municipiul Petroşani, este căutată de poliţişti după ce tatăl minorei a reclamat faptul că aceasta a plecat de acasă, în urmă cu şase zile, împreună cu un bărbat de 44 ani, pentru a primi alimente de pomană cu ocazia "Zilei Morţilor", care este marcată pe 1 noiembrie, în fiecare an, în cimitirul central din localitate, a informat marţi IPJ Hunedoara.



Poliţia a deschis un dosar in rem, cu privire la faptă şi nu la persoană, pentru lipsire de libertate în mod ilegal, poliţiştii declanşând cercetări pentru a-l depista pe bărbatul împreună cu care a plecat fetiţa, el fiind un cunoscut al familiei, a arătat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.



Tatăl fetei, în vârstă de 26 de ani, a reclamat dispariţia în seara zilei de 4 noiembrie, precizând că fiica sa, Delia Gabriela Dorobanţu, ar fi plecat din faţa blocului în care locuieşte pe 1 noiembrie şi nu a mai revenit acasă.



"Tatăl minorei a mai precizat că bărbatul cu care ar fi plecat fiica sa provine din rândul persoanelor fără adăpost, însă este un cunoscut al familiei, care ar avea încredere în acesta", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.



Potrivit poliţiei, fetiţa are o înălţime de 1,30-1,35 metri, tenul deschis, corpolenţă astenică, păr blond, creţ, faţă ovală, ochi albaştri. Nu prezintă semne particulare.



La momentul plecării de acasă, minora era îmbrăcată cu un hanorac alb, cu desene roz şi cu glugă, bluză roz cu o floare cu sclipici în zona pieptului, pantalon de trening roz, iar în picioare purta o pereche de role de culoare neagră. Fetiţa nu avea asupra ei bani, bunuri, bijuterii sau telefon mobil.



Poliţiştii au demarat o serie de verificări şi activităţi de căutare în teren, în scopul găsirii minorei fiind solicitată şi măsura urmăririi naţionale.



Persoanele care deţin informaţii utile anchetei sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de Poliţie sau să apeleze numărul de urgenţă 112.http://www.agerpres.ro