Paradă a porturilor populare tradiţionale, la a XII-a ediţie a Festivalului Minorităţilor Naţionale

Parcul 'Mihai Eminescu' din municipiul Arad a găzduit sâmbătă seară ediţia a XII-a a Festivalului Minorităţilor Naţionale din Arad, eveniment inclus din anul 2013 în Mişcarea Charta XXI pentru reconcilierea popoarelor.



Ediţia din acest an a fost dedicată Centenarului Marii Uniri şi a cuprins o paradă a porturilor populare tradiţionale pe traseul Palatul Administrativ - Parcul Eminescu, costumele populare specifice comunităţilor participante impresionându-i pe numeroşii spectatori prezenţi, parada fiind urmată de un spectacol susţinut atât de reprezentanţii comunităţilor minorităţilor din judeţul Arad, cât şi de invitaţi din străinătate.



Primii au intrat în scenă reprezentanţii comunităţii germane, care au prezentat costume tradiţionale şvăbeşti 'de Aradul Nou' (cartier al Aradului, locuit odinioară de numeroşi etnici germani) şi respectiv 'de Vladimirescu' (comună situată la 10 km de municipiul Arad, unde de asemenea au locuit mulţi şvabi).



Dacă costumele băieţilor sunt identice - cămaşă albă, vestă cu mulţi năsturei argintii şi pantaloni, ambele de culoare neagră plus pălărie de fetru tot de culoare neagră, împodobită cu flori, diferenţele dintre costumele fetelor sunt foarte mari. Cele 'de Aradul Nou' se compun din fustă lungă şi şal roz, sorţ şi bluză albe, vestă neagră, în vreme ce costumul 'de Vladimirescu' este alcătuit din fustă şi bluză înflorate şi şorţ negru. De menţionat că ambele costume au ca accesoriu un anume număr de poale apretate, având rolul de a ţine 'înfoiate' fustele, 4 - 5 rânduri de poale primul, respectiv între 4 şi 8 rânduri de poale al doilea.



La fel de impresionanţi au fost şi reprezentanţii comunităţii bulgăreşti din comuna Vinga, urmaşi ai celor aproximativ 125 de familii originare din Ciprovţi, în nordul Bulgariei, care s-au stabilit aici în anul 1741, doi dintre tineri prezentând costume tradiţionale având o vechime de peste 100 de ani fiecare.



Costumul fetelor, lucrat manual, nimic fiind cusut cu maşina, se compune din fustă sau poale cusute la margine manual, cu fir de aur şi aţe colorate; catrinţa din faţă (cârligatcă, în limba bulgară. n.red.), împodobită cu fir auriu, paiete şi pănglicuţe multicolore; catrinţa ce se aplica pe spate numită vălenic (sau vâlnic, în limba bulgară. n.red.); cămaşa (klinsci, în limba bulgară, n.red.), cu mânecile şi gulerul cusut cu fir auriu şi argintiu; pieptarul (nagradnici, în limba bulgară. n.red.) aplicat în faţă, în jurul gâtului; apoi haina, numită zăbuni, din stofă de culoare albastru închis, pe care sunt cusute modele cusute cu fir argintiu, dar şi are aplicate fir auriu şi multe paiete, haina fiind purtată doar de logodnice şi de tinerele măritate. Apoi catrinţa din spate, de culoare roşie, cu care se merge doar la şezătoare, sau la nuntă, sau de culoare albă, cu care se merge doar la biserică. Fetele poartă şlapi bulgăreşti sau cizme de culoare galbenă, având feţele împodobite cu paiete şi fir auriu.



Costumul tradiţional al băieţilor este alcătuit dintr-o haină şi un pantalon, ambele din aba (stofă groasă din lână, prelucrată la piuă) de culoare albă, pe care sunt ţesute modele florale realizate în culoarea neagră, pălării specifice din fetru, împodobite cu fir auriu şi paiete, iar în picioare cizme din piele de culoare neagră.



Pe scenă, tinerii din Vinga nu au urcat îmbrăcaţi în costume tradiţionale, care sunt mai pretenţioase şi mai dificil de purtat, costumul femeiesc a cărui îmbrăcare durează circa o oră, cântărind circa 25 de kilograme, ci în costume autentice bulgăreşti, mult mai uşoare, primite cadou din Bulgaria.



De menţionat că pe scenă au mai urcat membrii ansamblului folcloric al copiilor din Ţipari, judeţul Arad, care au prezentat dansuri folclorice maghiare, costumele purtate de dansatori fiind specifice copiilor de circa 13 - 14 ani.



Pe lângă ansamblurile folclorice ale minorităţilor din municipiul şi judeţul Arad, la ediţia din acest an a Festivalului Minorităţilor Naţionale din Arad au mai participat Ansamblul de tamburaşi din Pancevo, Serbia; orchestra de mandoline din oraşul Tothkomlos, Ungaria, dar şi fanfara Armonia din Arad, toate trei ansamblurile susţinând recitaluri, îndelung aplaudate de numeroşii spectatori.



Festivalul Minorităţilor Naţionale a fost organizat de Asociaţia Qult-Ar Arad, cu sprijinul Centrului Municipal de Cultură şi al Primăriei municipiului Arad. AGERPRES