"Parada cârnaţilor" de la Sfântu Gheorghe a fost amânată din cauza pestei porcine

Autorităţile covăsnene au luat decizia de a amâna cu aproape o lună festival gastronomic "Parada cârnaţilor", din cauza pestei porcine.



Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Gruman Robert, a declarat marţi că festivalul ar fi trebuit să aibă loc, conform tradiţiei, în prima parte a lunii octombrie, dar, având în vedere problemele create de pesta porcină în mai multe judeţe din ţară, va fi reprogramat pentru a se putea lua toate măsurile în vederea organizării acestuia în condiţii de maximă siguranţă.



"Dată fiind această problemă cu pesta porcină a trebuit să vorbim cu Direcţia Sanitar-Veterinară să vedem în ce mod am putea să organizăm festivalul ca să fie totul corect şi să nu fie probleme. O să organizăm Parada cârnaţilor pe data de 10 noiembrie, însă nu în spaţiu liber, ci în Sala Sporturilor "Szabo Kati" din Sfântu Gheorghe. Va fi un festival de o zi (...) şi sperăm să fie, la fel ca în ceilalţi ani, o sută de echipe înscrise la concurs", a declarat Gruman Robert.



Potrivit acestuia, înscrierile la festival vor fi deschise la începutul lunii viitoare.



Conform regulamentului, echipele participante vor primi, în schimbul unei taxe, câte zece kilograme de carne pentru cârnaţi şi vor avea libertatea de a-şi alege reţetele, iar juriul va premia gustul, aspectul bucatelor, reţetele, originalitatea, decorarea meselor, costumaţia echipelor, servirea şi buna dispoziţie.



Directorul executiv al Asociaţiei Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna, Vajda Lajos, unul dintre organizatori, a declarat că, în paralel cu "Parada cârnaţilor", va fi organizat şi Festivalul verzei.



"Marea provocare a Paradei cârnaţilor este de a găsi o reţetă atât de bună încât cârnaţii preparaţi în judeţul Covasna să devină la fel de celebri precum cei de Pleşcoi sau cei din localitatea Bekescsaba din Ungaria. Deşi am organizat 15 ediţii până acum, nu am ajuns încă să găsim reţeta cea mai bună. Am avut câştigători în fiecare an, dar încă nu am găsit acel cârnat secuiesc adevărat, deci continuăm să căutăm reţeta ideală", a mai spus acesta.



Parada cârnaţilor şi festivalul verzei se înscriu într-un şir de evenimente gastronomice organizate în judeţul Covasna în scopul promovării zonei şi dezvoltării turismului local, alături de festivalul florilor comestibile, cel al preparatelor la ceaun, festivalul cartofului, al kurtoskolacs-ului şi deliciilor dulci, festivalul barbeque şi festivalul apelor minerale, unde are loc şi un concurs de preparat clătite. AGERPRES