Parada tramvaielor de epocă va avea loc, duminică, în centrul Capitalei

Trei tramvaie însoţite de personaje îmbrăcate în costume de epocă vor circula în centrul Capitalei duminică, în intervalul orar 11:00 - 13:00, cu ocazia sărbătorilor Sfântului Mare Mc. Dimitrie şi a Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, informează Societatea de Transport Bucureşti STB SA.



"Parada Tramvaielor de Epocă este eveniment social-cultural organizat în fiecare an cu ocazia sărbătorilor Sfântului Mare Mc. Dimitrie, izvorâtorul de mir şi a Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. Vehiculele vor străbate centrul Capitalei şi vor fi însoţite de personaje îmbrăcate în costume de epocă, personaje care vor interacţiona cu publicul călător. Astfel, în ziua de 27 octombrie 2019, trei tramvaie vor circula pe traseul Depoul Piaţa Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Obor, Calea Moşilor, Piaţa Sfântul Gheorghe şi retur, în intervalul orar 11.00 - 13.00", se arată într-un comunicat al STB.



Vehiculele care participă la paradă sunt tramvaie modificate în cadrul Uzinei de Reparaţii a STB SA. Din convoi va face parte tramvaiul tip V056, fabricat în anul 1956 prin modernizarea tramvaiului Doyle-Thompson. Acesta are 13 locuri pe scaune şi o capacitate de 16 călători. Tramvaiul a circulat în Bucureşti până în anul 1981.



Un alt tramvai din cadrul paradei, tip EP/V3A, a fost produs în anul 1976, prin modernizarea, tot în cadrul Uzinei de Reparaţii, a tramvaiului Electroputere Craiova (fabricat în 1955). Tramvaiul are 20 de locuri pe scaune şi o capacitate de 156 călători şi a circulat în Bucureşti până în anul 2002.



Cel de-al treilea tramvai va fi Rathgerber tip 3.16, fabricat în perioada 1966-1969, intrat în inventarul STB (fostă RATB) în anul 1999. Tramvaiul, care are 40 de locuri pe scaune şi o capacitate de 151 călători, a circulat în Bucureşti până în anul 2002, după care a fost transformat în vagon tip cofetărie, în cadrul Uzinei de Reparaţii a STB.

AGERPRES