Parcaj in regim de concesiune lucrari, in Centrul Istoric din Capitala

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Bucuresti cu Academia Romana in scopul realizarii unui parcaj, in regim de concesiune lucrari, pe terenul situat in strada Nicolae Tonitza nr.9, Sector 3.

Proiectul a fost aprobat cu 32 de voturi pentru si 9 abtineri. Au votat pentru 23 de consilieri PSD, 3 consilieri ALDE, 4 consilieri PNL si 2 consilieri PMP, iar 9 consilieri USR s-au abtinut.

In vederea realizarii acestui parcaj, in zona centrala a orasului, a fost analizata posibilitatea construirii parcarii pe un teren in suprafata de 1240 mp, situat pe strada Nicolae Tonitza, nr. 9, din care, potrivit extrasului de carte funciara, o suprafata de ½ se afla in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti, iar cealalta suprafata, de ½, se afla in proprietatea Academiei Romane.

Precizam faptul ca, pentru amplasamentul strada Nicolae Tonitza, nr. 7 – 9, CGMB a aprobat Planul Urbanistic Zonal care reglementeaza din punct de vedere urbanistic, concomitent cu protejarea valorilor arhitectural-urbanistice si de mediu natural din zona, realizarea unui parcaj cu acces unic din Splaiul Independentei.

Procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrari implica selectarea unui investitor privat care va asigura proiectarea, finatarea, executia si operarea, in schimbul unei redevente a proiectului.

Prin realizarea acestui obiectiv se urmareste cresterea numarului de locuri de parcare, fluidizarea traficului rutier, descongestionarea principalelor artere, cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, reducerea noxelor din din zonele supraaglomerate ale orasului sau protejarea spatiilor verzi.

Redeventa obtinuta in urma exploatarii parcajului de catre operatorul privat va fi alocata Primariei Municipiului Bucuresti si Academiei Romane.