Parcul Timișoara din sectorul 6 al Capitalei a fost deschis de Ziua Națională

De Ziua Naţională a României, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a deschis porţile celui mai nou parc construit în Capitală: Parcul Timişoara

"Parcul nou din Bulevardul Timişoara nr. 10 este unic în ţară, având în vedere faptul că, după anul 1989, nu s-a mai construit niciun parc de la zero în zonele centrale ale oraşelor mari. Acesta beneficiază de o suprafaţă generoasă, de aproximativ 20.000 mp, suprafaţă ce a rezultat prin reconversia unui fost teren industrial în zonă verde. Mă bucur să creştem împreună suprafaţa de spaţii verzi a sectorului, ceea ce înseamnă pentru noi toţi un mediu mai curat şi, evident, mai sănătos", a declarat primarul Gabriel Mutu.

Acesta se află pe Bld. Timișoara nr. 10 și este amplasat pe o fostă autobază a doi operatori de salubrizare, practic, o groapă de gunoi. A fost scos pavimentul de beton de pe întreaga suprafaţă, iar piatra spartă rezultată a fost folosită pentru repararea aleilor din sector, în acest fel realizându-se o economie importantă la bugetul local.



Parcul beneficiază de locuri de joacă pentru copii, dotate cu suprafeţe antitraumă, plus un leagăn incluziv, destinat copiilor cu dizabilităţi motorii. La acestea, se adaugă terenuri de forbal şi baschet, diferenţiate pentru categorii de vârstă, precum şi aparate de fitness urban.



În ceea ce priveşte amenajarea spaţiului verde, în acest parc a fost montat gazon nou, sistem automat de irigaţii şi au fost plantaţi 240 de arbori (brazi argintii, platani, tei şi arţari) şi aproximativ 1.600 de arbuşti ornamentali, inclusiv 874 trandafiri. Parcul beneficiază de alei pavate şi sistem de supraveghere video, inclusiv Wi-fi gratuit. Aici se regăsesc, de asemenea, cişmele publice şi o fântână arteziană deosebită, plus foişoare şi pergole. Foişorul şahiştilor Vizitatorii vor avea la dispoziţie 120 de bănci pentru odihnă şi alte 120 de coşuri de gunoi pentru păstrarea curăţeniei.



Denumirea parcului are dublă însemnătate: nu este legată doar de numele bulevardului pe care se află, ci şi de momentul Revoluţiei Române. La 30 de ani de la recâştigarea libertăţii, autorităţile locale onorează oraşul-martir, de la care a început, în Decembrie, căderea comunismului.

