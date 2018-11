Patru răniţi în coliziunea a două maşini pe E85. Șoferul vinovat avea o alcoolemia 1,11 mg/l

Patru persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani, joi seară, după ce un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a pătruns pe contrasens şi s-a izbit violent de un autovehicul care circula regulamentar, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.



"În această seară am fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier între Garoafa şi Focşani, respectiv coliziunea între două autovehicule, în urma căruia a rezultat rănirea a patru persoane. Din primele informaţii, un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un alt autovehicul, care circula regulamentar. Alcoolemia conducătorului auto care se face vinovat de producerea accidentului este de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, inspectorul principal Cătălina Murariu.



Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, la faţa locului au intervenit Detaşamentul de Pompieri Focşani cu o autospecială de stingere incendii, o autospecială de transport victime multiple şi o autospecială de descarcerare. Au fost preluate patru victime conştiente, care au fost transportate la spital.



În prezent, poliţiştii efectuează cercetări, în vederea stabilirii cu exactitate a celor întâmplate şi luării măsurilor legale ce se impun.



Accidentul a avut loc pe drumul european E85, între Focşani şi Garoafa, un sector de drum renumit pentru numărul record de accidente. AGERPRES