Peste 100 de persoane au necesitat asistenţă medicală în timpul pelerinajului de la Nicula

Mai mult de 100 de persoane au necesitat, în cele trei zile ale pelerinajului de la Mănăstirea Nicula, asistenţă medicală, cele mai multe probleme fiind cauzate de temperaturile ridicate şi de modul în care s-au alimentat cei care au participat la eveniment.



Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Cluj, Cătălin Uţă, aflat alături de echipajele medicale la Mănăstirea Nicula, a spus că intervenţiile au început încă de luni, când au sosit primii pelerini. De asemenea, un pacient a necesitat transport la spital şi a fost dus la Gherla.



"Am intervenit începând de luni la Mănăstirea Nicula la peste 120 de cazuri, dintre care doar unul a avut nevoie de transport la Spitalul Gherla. A fost vorba despre un copil cunoscut epileptic care trebuia investigat şi ţinut sub supraveghere medicală. Au predominat lipotimiile, din cauza căldurii, a lipsei alimentaţiei şi medicaţiei care nu a fost administrată corespunzător, dar am avut şi reacţii alergice la înţepături de albine", a spus Cătălin Uţă.



Pelerinii au început să sosească la Nicula încă de luni, iar miercuri după Liturghie au început să plece. AGERPRES