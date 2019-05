PMB: Încep lucrările de consolidare pentru alte 4 imobile încadrate în clasa I de risc seismic

Diana Oros

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat in sedinta joi, 30 mai, 14 proiecte care vizeaza consolidarea si reabilitarea fatadelor pentru o serie de cladiri din Municipiul Bucuresti, dar si declansarea procedurilor de expropriere in vederea efectuarii lucrarilor care se impun.

Primarul General, Gabriela Firea: “Continuam in forta acest program de interventie asupra cladirilor care prezinta risc seismic, vorbim de 4 imobile aflate in stare avansata de degradare (blocul in care se afla Club A din strada Blanari nr. 14, un imobil din str. Selari, un imobil din sectorul 5, de pe strada Baltagului si un imobil situat pe bulevardul Nicolae Balcescu nr 32-34), care se adauga la celelalte 195 de cladiri care se afla deja in proces de consolidare. Mai avem proiecte de reabilitare a fatadelor pentru 14 cladiri in zona prioritara si continuam procedurile de expropriere in cazul imobilelor unde proprietarii nu au demarat procedurile pentru realizarea lucrarilor de consolidare. Astfel, am solicitat astazi Consiliului General declansarea procedurilor pentru exproprierea a cinci imobile, unele monument istoric, si cateva spatii comerciale. O parte din acestea sunt adevarate simboluri ale Bucurestiului de altadata”.

Edilul-sef a aratat ca printre acestea se numara si fostul Hotel Dunarea, de langa Gara de Nord (Calea Grivitei nr. 138C, sector 1), care se afla intr-un stadiu avansat de degradare si nu mai este folosit de peste 20 de ani. Cladirea a fost construita intre anii 1935-1970 si a fost grav afectata de cutremurul din 1977. Destinatia cladirii ar urma sa fie de spatii expozitionale si centru rezidential, educational, cultural si de divertisment destinat artistilor.

Cladirile care urmeaza a fi expropriate sunt: Calea Grivitei nr. 138C, sector 1, Splaiul Independentei nr. 74, sector 5, cateva spatii proprietate privata din imobilul din str. Blanari nr. 3, sector 3, cateva spatii proprietate privata din imobilul str. Boteanu nr. 3A – 3B, sector 1 si alte spatii proprietate privata din imobilul str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3.

In ceea ce priveste proiectul care vizeaza renovarea fatadelor, se vor face lucrari la urmatoarele imobile:

str. Anastasie Simu nr. 6, sector 1;

Bd. Carol I nr. 48 sector 2;

str. Academiei nr. 4 – 6, sector 3;

str. Anghel Saligny nr. 6, sector 5;

Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 16(fost nr. 46), sector 5;

Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 26(fost nr. 56), sector 5;

Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 37, (fost 87), sector 5;

Calea Plevnei nr. 5 – 7, sector 5,

Bd. Regina Elisabeta nr. 57 (A+B), sector 5;

Bd. Regina Elisabeta nr. 59, sector 5;

Str. Silfidelor nr. 4 , sector 5;

Bd. Lascar Catargiu nr. 14, sector 1;

str. Edgar Quinet nr. 3, sector 1;

str. Ion Campineanu nr. 13, sector 1

Cat priveste lucrarile de consolidare, vor fi executate lucrari la urmatoarele imobile: Str. Blanari nr. 14, sector 3, Str. Baltagului nr. 17, sector 5, Str. Selari nr. 22, sector 3, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 32-34 (dupa refacerea studiului de fezabilitate).