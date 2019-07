Poliția, despre cazul fetelor dispărute din Caracal! A fost depistat ultimul apel telefonic al fetei de 15 ani

Poliţiştii au efectuat, vineri dimineaţa, o percheziţie la domiciliul unui bărbat din Caracal, într-un caz de dispariţie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare.



Aceleaşi surse neoficiale afirmă că la locuinţa bărbatului ar fi fost găsite fragmente de oase umane în butoaie metalice şi într-o fântână.



Bărbatul ar fi luat la ocazie, în maşină, tinere din comunele învecinate Caracalului, apoi le ducea acasă. Casa bărbatului este împrejmuită cu ziduri din cărămidă şi ciment şi în grădină ar avea săpate gropi umplute cu apă. Bărbatul ar fi avut în curte mai mulţi câini, iar în ultimul apel telefonic, fata de 15 ani ar fi spus că e într-o curte cu mulţi câini.

„Fata dispărută de la Dobrosloveni a sunat aseară, a anunţat: mă aflu într-o casă mare, veche, aproape părăsită, iarbă multă în curte, boscheţi şi are doi câini lupi, e într-un service. În momentul acela el i-a luat telefonul: «Cu cine vorbeşti?». Era un telefon cu botoane, ce se vorbeşte aici. Iar când a închis, cei de la 112, sau eu ştiu cum s-a-ntâmplat, au localizat apelul. După telefon au venit la adresă, dar nu a intrat absolut nimeni, pentru că dimineaţă la ora 4.00 se auzea – «Lasă-mă, că mă omori! Lasă-mă, că mă omori!». Au sunat vecinii la 112, au venit 3-4 echipaje de poliţie şi s-au plimbat pe stradă prin faţa curţii până la ora 6.00. La ora 6.00 au intrat în curte pentru că atunci au obţinut mandat de percheziţie. Alexandra le-a spus la telefon că este fata răpită când aştepta o maşină de ocazie”, a spus o sursă din rândul anchetatorilor pentru adevarul.ro.



"În cazul minorei de 15 ani din comuna Dobrosloveni, a cărei dispariţie a fost sesizată joi, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de lipsire de libertate. Ancheta este în plină desfăşurare", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu.



În sprijinul anchetatorilor din Olt, pentru cazul fetei dispărute, a fost trimisă la Caracal şi o echipă mixtă de specialişti de la Bucureşti.



"Conducerea Poliţiei Române a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale şi Institutului Naţional de Criminalistică, pentru a sprijini cercetările desfăşurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal", a informat Inspectoratul General al Poliţiei Române.



În urmă cu două zile, mama unei fete de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, a anunţat dispariţia acesteia după ce minora a plecat spre Caracal şi nu a mai revenit acasă.



Pe reţelele de socializare sunt numeroase postări în care se afirmă că la Caracal ar fi fost descoperite mai multe cadavre incendiate ale unor fete.

