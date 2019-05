Primăria Capitalei: Lucrarile la obiectivul de investitii Strapungere b-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, etapa I, se apropie de final

Primaria Municipiului Bucuresti a dat ordinul de incepere pentru realizarea lucrarilor necesare finalizarii obiectivului de investitii Strapungere b-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, etapa I, respectiv iluminatul public, iluminatul arhitectural, semaforizarea intersectiilor si amplasarea separatoarelor de flux din beton, lucrari care nu au fost prinse in contractul initial.

Primarul General, Gabriela Firea: „Putem spune astazi ca am reusit sa deblocam in totalitate acest obiectiv extrem de important pentru traficul din Capitala iar, in prezent, nu mai exista niciun impediment pentru ca aceasta lucrare sa poata fi data in folosinta pana la sfarsitul acestui an. Strapungerea b-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu este inca unul dintre proiectele majore ale Capitalei pe care, la preluarea mandatului, le-am gasit complet blocate, cu mari intarzieri in ceea ce priveste termenele de executie. In aceeasi situatie se gaseau proiecte precum Pasaj Piata Sudului, finalizat in vara anului 2017 sau Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii, aflat acum intr-un stadiu avansat de executie”.

Valoarea lucrarilor de iluminat, semaforizare si amplasare separatoare este de 6.970.435,44 lei, fara TVA.

Reamintim ca lucrarile la acest obiectiv au fost demarate in anul 2007, proiectul fiind blocat ca urmare a intarzierilor legate de obtinerea autorizatiilor necesare si de realizarea exproprierii terenurilor.

Mai mult decat atat, din contractul de baza, a fost omisa contractarea anumitor tipuri de lucrari, printre care: iluminat public, semaforizare si amplasare separatoare.

O alta problema a reprezentat-o suprainaltarea liniilor de inalta tensiune ce apartin Transelectrica si Enel, in vederea asigurarii gabaritului de siguranta pe rampa de urcare/coborare pasaj.

Pentru suprainaltarea liniilor de inalta tensiune, Primaria Municipiului Bucuresti a realizat in 2018 studiul de coexistenta in vederea executarii acestor lucrari. Ulterior, in luna octombrie 2018, Municipiul Bucuresti a semnat doua contracte cu detinatorii retelelor de energie electrica, respectiv Transelectrica SA si Enel, in urma carora cei doi operatori au declansat procedurile pentru a achizitiona serviciile de proiectare si executie a lucrarilor necesare. In acest moment, Transelectrica SA si Enel se afla in faza analizei de oferte, in vederea desemnarii unui castigator.

Avand in vedere necesitatea finalizarii acestui obiectiv intr-un timp cat mai scurt, lucrarile mentionate mai sus, iluminat, semaforizare, amplasare separatoare si suprainaltare linii de inalta tensiune se vor derula in paralel.

Mentionam ca, in prezent, lucrarile la obiectivul Strapungere b-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, etapa I sunt realizate in proportie de 98%.

Reamintim ca la inceptul acestui an, Primaria Municipiului Bucuresti a aprobat indicatorii tehnico-economici si pentru Etapa II a acestui proiect.

In prezent, se lucreaza la proiectul tehnic si la elaborarea unei hotarari de Guvern pentru transferarea unui teren aflat in administrarea MAPN, in vederea demararii lucrarilor.

Proiectul prevede realizarea, pe o lungime de 1,3 km, a 6 benzi de circulatie (3 benzi pe sens). De asemenea, se vor amenaja trotuarele si statiile de autobuz si se vor devia/reloca retelele de utilitati.