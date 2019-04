Primăria Sectorului 3 anunţă că a mărit bursele de merit pentru elevi

Primăria Sectorului 3 a anunţat, miercuri, că a mărit bursele de merit acordate elevilor care studiază în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din această zonă administrativă.



Potrivit unui comunicat de presă al primăriei, la ultima şedinţă a Consiliului local a fost adoptată Hotărârea 182 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019. În urma adoptării acestei hotărâri, 14.390 de elevi din Sectorul 3 vor primi burse.



De asemenea, din acest an, bursele de merit acordate elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, a căror medie generală este de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare, vor fi diferenţiate în funcţie de media generală obţinută.



Pentru elevii din ciclul primar se vor acorda 296 de burse de performanţă în cuantum de 200 lei lunar; 10 burse de merit - etape judeţene - olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural artistice, în cuantum de 100 lei lunar şi 954 de burse de ajutor social de 150 de lei lunar.



Pentru elevii din ciclul gimnazial vor fi date 210 burse de performanţă de 200 lei lunar; 1.211 burse de merit - media generală 8,50 - 8,99, în cuantum de 100 de lei lunar; 1.947 burse de merit - media generală 9,00 - 9,49, în cuantum de 120 de lei lunar; 3.509 burse de merit - media generală 9,50 - 10, în cuantum de 140 de lei lunar; 31 de burse de merit - etape judeţene - olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural artistice, în cuantum de 100 lei lunar; 278 de burse de studiu, în cuantum de 150 de lei lunar; 693 de burse de ajutor social, în cuantum de 150 de lei lunar.



Pentru elevii din ciclul liceal se vor acorda 46 de burse de performanţă de 400 lei lunar; 1.536 burse de merit - media generală 8,50 - 8,99, în cuantum de 200 de lei lunar; 1.374 burse de merit - media generală 9,00 - 9,49, în cuantum de 220 de lei lunar; 573 burse de merit - media generală 9,50 - 9,99, în cuantum de 240 de lei lunar; 21 de burse de merit - etape judeţene - olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural artistice, în cuantum de 100 lei lunar; 4 burse de merit pentru elevii care au absolvit anul şcolar 2017 - 2018 cu media generală 10, în cuantum de 1.000 lei lunar; 617 de burse de studiu, în cuantum de 300 de lei lunar; 1.080 de burse de ajutor social de 300 de lei lunar.



"Burse de merit mai mari şi elevi recompensaţi diferenţiat, în funcţie de mediile pe care le obţin. Este o discuţie pe care am avut-o în acest sens, de ceva timp, iar din acest an acest lucru chiar se întâmplă. Totodată, continuăm investiţiile masive în educaţie, în asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii în creşele, grădiniţele şi şcolile administrate de Primăria Sectorului 3. Acum, lucrăm la o nouă creşă, dar şi la construcţia de săli de sport la şcolile la care de zeci de ani nu au existat astfel de facilităţi", a declarat Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3. AGERPRES