Primarul Emil Boc a lansat o adresă de email la care cetăţenii pot să îi scrie despre ce lucruri îi enervează în oraş

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat o adresă de email prin intermediul căreia locuitorii oraşului să-şi poată exprima nemulţumirea legată de lucruri cotidiene care îi deranjează.



Adresa de mail lucruricaremaenerveaza@yahoo.com a fost lansată marţi, în câteva ore primarul primind câteva zeci de mesaje.



"Am luat decizia de a propune clujenilor şi o altă modalitate de comunicare cu cetăţenii, alături de aplicaţia MyCluj, de sesizările pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, de cele pe Facebook, astfel încât am înfiinţat o adresă de email - lucruricaremaenerveaza@yahoo.com, la care doar eu am acces şi doar eu am parola. Îi invit pe clujeni să scrie lucruri punctuale, mărunte, care îi enervează în oraş, pe care le-au văzut şi îi deranjează şi care pot fi îmbunătăţite repede, cu bani puţini", a spus primarul Emil Boc.



Acesta a explicat că redirecţionează mesajele primite către serviciile de specialitate din primărie, pentru a fi rezolvate.



Emil Boc mai spus că, lunar, va oferi un raport al sesizărilor primite. El a explicat că ideea înfiinţării acestei adrese de email i-a venit când şi-a dat seama că cetăţenii sunt enervaţi de mici lucruri care nu funcţionează în oraş, cum ar fi faptul că zăpada nu e curăţată la timp şi se transformă în mocirlă sau gheţuş sau că se stă la coadă pentru servicii care ar putea fi plătite prin modalităţi electronice.



Edilul a spus că este normal ca oamenii să se enerveze pentru asemenea lucruri şi că nici el nu e întotdeauna mulţumit de calitatea unor servicii pe care Primăria le plăteşte.



"Conceptul de calitate a vieţii nu mai este de negociat la Cluj. Oamenii au aşteptări tot mai mari", a punctat Boc.



În prima zi de funcţionare a adresei de mail, primarul a primit mesaje legate de faptul că au fost descoperite validatoare de bilete în mijloacele de transport în comun care nu funcţionează sau că pe străzi sunt capace de canal nealiniate. AGERPRES