Primarul municipiului Mangalia cere demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Constanța pentru blocarea proiectelor de dezvoltare edilitară

Primarul Cristian Radu a solicitat demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, pe care îl acuză că blochează dezvoltarea municipiului, prin împărţirea discreţionară a banului public, în funcţie de interesele politice şi financiare ale PSD-ALDE, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Mangalia.



Conform sursei citate, edilul reclamă faptul că din suma de 28 de milioane de lei, alocată de Guvern bugetului Consiliului Judeţean Constanţa pentru echilibrarea bugetelor locale, Mangalia a primit numai 200.000 de lei, mult mai puţin decât s-ar fi cuvenit, locuitorilor municipiului din sudul judeţului Constanţa.



"Prin comparaţie, o comună de lângă Mangalia a primit aproape 1,5 milioane de lei, adică de şapte ori mai mult decât un municipiu cu 44.000 de locuitori, doar pentru că acea comună are primar PSD, iar banii publici vor fi probabil tocaţi de firmele de casă ale PSD-ALDE", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Cristian Radu.



Edilul Mangaliei a mai precizat că banii pe care Consiliul Judeţean a refuzat să-i aloce municipiului său ar fi fost folosiţi, printre altele, pentru şcoli şi cofinanţarea proiectelor europene de infrastructură.



"Preşedintele CJ Constanţa, Horia Ţuţuianu, de la PSD, să vină, la începutul anului şcolar, să explice elevilor din Mangalia de ce a refuzat să acorde fonduri pentru reparaţiile la şcoli. Anul viitor, când va candida la preşedinţia C. J, să dea socoteală locuitorilor oraşului nostru de ce a blocat cofinanţarea proiectelor europene prin care voiam să asfaltăm străzile şi să facem locuri de joacă", a continuat edilul Radu Cristian. El a spus că Primăria Mangalia are, în prezent, în diferite stadii de implementare, peste 20 de proiecte cu finanţare UE şi cofinanţare de 2% din partea UAT" - declară Cristian Radu.



În context, primarul Mangaliei declară că solicită public demisia preşedintelui CJ Constanţa, pentru modul în care a redistribuit sumele defalcate primite de la Guvernul României, pentru reechilibrarea bugetelor locale.



"Îi solicit preşedintelui CJ Constanţa demisia odată cu o declaraţie publică prin care să explice câte proiecte cu finanţare UE a accesat de când ocupă acea funcţie, numit politic de PSD-ALDE. Cum ajută, concret, Guvernul PSD şi Consiliul Judeţean Constanţa, staţiunile din sudul litoralului, care sunt de interes naţional. De ce refuză, de ani de zile, conducerea PSD-ALDE a judeţului Constanţa, să modernizeze staţia de epurare RAJA Mangalia, care emană mirosuri pestilenţiale în plină vară şi deversează dejecţiile direct în mare, lângă turişti', a adăugat Cristian Radu.



Totodată, primarul Mangaliei a precizează că actualele probleme financiare, cu care se confruntă administraţia locală din sudul litoralului, sunt cauzate de tergiversările guvernamentale privind transferul Şantierului Naval Mangalia de la Compania Daewoo Heavy Industries către noul acţionar Damen, dar şi de retrocedările şi înstrăinările ilegale de terenuri din oraş şi staţiuni, făcute de foşti primari PSD, la începutul anilor 2000, în interes personal şi de grup.

