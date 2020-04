Primul diagnostic pozitiv Covid-19 la Miercurea Ciuc

Unul dintre medicii Unității de Primire Urgență (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc a fost diagnosticat cu virusul Covid-19. Harghita este județul cu cele mai puține cazuri confirmate în țară, respectiv 7.

„În ultima perioada am muncit intens, ca să putem asigura tratamentul și condițiile necesare pentru vindecarea persoanelor infectate. Am depus acest efort pentru comunitate, pentru că sănătatea oamenilor și siguranța celor care lucrează în sistemul de sănătate este prioritară. Am respectat legea, așa cum am promis, și am respectat demnitatea persoanelor și dreptul lor la o viață privată. Considerăm primordială informarea publică exactă și în timp util, dar vom evita crearea de panică în rândul comunității”, a declarat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, în subordinea căruia se află Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

La rândul său, dr. Kacsó Jolán, coordonatorul UPU din cadrul spitalului din Miercurea Ciuc, a declarat că medicul a anunțat miercuri seara conducerea spitalului că are febră, după care imediat a fost testată o parte din personal. Doar analizele medicului respectiv au ieșit pozitive.

„Personalul de la UPU este în prima linia luptei contra Covid. Considerăm ca prioritate maximă este siguranța acestor persoane, de aceea toți cei care au intrat în contact cu medicul în cauză au fost testați. Aceste persoane se află în izolare în spațiile asigurate de Consiliul Județean Harghita. Dat fiind rezultatele negative ale testelor, peste două zile ei vor revenii în prima linie”, a declarat managerul spitalului Kondrád Judit.

Harghita este județul cu cele mai puține cazuri confirmate în țară, respectiv 7.

Mediafax