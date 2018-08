Producția de miere din Harghita a avut de suferit din cauza condițiilor meteo

Apicultorii harghiteni se plâng că vremea foarte de capricioasă din această vară, cu ploi abundente, le-a creat mari probleme şi susţin că au nevoie de sprijin pentru a putea supravieţui.



Potrivit reprezentantului apicultorilor din zona Odorheiu Secuiesc, Adam Jozsef, din cauza ploilor abundente care au "spălat florile", albinele nu au mai avut ce să culeagă, în unele situaţii, cum ar fi la mierea polifloră, obţinându-se doar 20 la sută din producţia preconizată.



În plus, susţine Adam Jozsef, s-a înregistrat o mortalitate foarte mare la albine, motivul având legătură, cel mai probabil, cu subtanţele chimice cu care s-au tratat culturile agricole.



"Albinele culegătoare aproape s-au dus. Mierea nu s-a făcut. Din cauza vremii a fost un an foarte, foarte greu, cel mai dificil din ultimii ani", a spus apicultorul.



Întrebat dacă, în acest context, va creşte preţul mierii, Adam Jozsef a opinat că "într-o piaţă globală nu ducem lipsă de nimic", lipsa producţiei autohtone compensându-se cu miere adusă din alte ţări sau chiar cu miere "falsificată".



Un alt apicultor harghitean, Tokes Atilla, din municipiul Topliţa, a spus că producţia din acest an este mai redusă cu 50 la sută faţă de normal şi că se bazează pe mierea rămasă de anul trecut, întrucât vremea "a zăpăcit" apicultorii şi albinele.



"Ploile ne-au zăpăcit complet, au fost zile când a plouat de trei ori, iar acum e căldură prea mare şi floarea nu mai dă nimic. E foarte greu, dacă nu le dăm hrană, la anul nu mai avem nimic", a declarat Tokes Attila, pentru AGERPRES.



Acesta a punctat faptul că apicultorii au nevoie de sprijin, pentru a putea supravieţui.



"Dacă nu ne sprijină cineva, dacă nu primim ajutor, la anul nu vor mai fi apicultori care să meargă în pastorală. Trebuie să ne ajute cu ceva, cu zahăr, ca să supravieţuim cu albinele. Noi nu avem subvenţii, nu avem bani pentru a cumpăra. (...) E jale, rămâne România fără stupi", a conchis Tokes Attila. AGERPRES