Programul festivalului "BUCUREȘTII LUI CARAGIALE"

MARȚI, 28 AUGUST

SCENA MICĂ

10:00 – 10:45 „Amintiri într-o valiză”, spectacol pentru copii (2–5 ani), Teatrul Ion Creangă

10:45 – 11:15 Concert – Corul de copii „Sunetul Muzicii”

11:15 – 11:45 Concert – Maria Popa

11:45 – 12:15 Spectacol de magie cu Cristina Strecopîtov

12:15 – 13:00 „Micii toboșari”, atelier interactiv de percuție cu Mihai Axinte

17:00 – 17:50 Concert – Muzică de promenadă

18:00 – 19:30 „Slugă la 5 stăpâni” de Mihai Gruia Sandu, spectacol, UNATC „I.L. Caragiale”

SCENA MARE

20:00 – 22:00 „Ultima oră” de Mihail Sebastian, spectacol (16+), Teatrul Municipal Ariel, Râmnicu Vâlcea

Ateliere de creativitate pentru copii

11:00 – 14:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo

17:00 – 20:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULȚI

18:00 – 20:00 Atelier de pictat pălării de paie, Fundația Calea Victoriei

MIERCURI, 29 AUGUST

SCENA MICĂ

10:00 – 10:30 „România dodoloață”, spectacol pentru copii (6+), Teatrul Ion Creangă

10:30 – 11:00 Demonstrație de dans popular, Trupa Larisa și Marin Barbu

11:00 – 11:15 Demonstrație de dans clasic, Clubul Sportiv DANCE FACTORY

11:15 – 11:30 Recital de chitară clasică cu George Popescu

11:30 – 12:15 Concert – Corul Meloritm

12:15 – 12:45 Spectacol cu baloane de săpun, Claudia Stroe

16:15 – 17:00 Concert – Bianca Mihai & Band

17:00 – 17:30 „Control”, spectacol de magie (14+) cu Cristian Pestrițu

17:30 – 18:30 „The Fly”, spectacol-concert cu Marius Vernescu, Alexandru Pribeagu & friends

SCENA MARE

19:00 – 22:00 „…Escu” de Tudor Mușatescu, spectacol (16+), Teatrul Mic (cu pauză)

Ateliere de creativitate pentru copii

11:00 – 14:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo

17:00 – 20:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULȚI

18:00 – 20:00 Atelier de pictură pe ceramică, Fundația Calea Victoriei

Alte activități

11:00 – 16:00 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalație interactivă „Telefonul Amintirilor”

JOI, 30 AUGUST

SCENA MICĂ

10:00 – 11:10 „Fluturi și oameni”, spectacol pentru copii (3+), Compania de teatru Two of Us

11:10 – 11:45 Karaoke cu Andreea Gaica și Andra Mirescu

11:45 – 12:30 „Clara, funcționara timpului liber”, spectacol pentru copii (6+), Ana Turoș

12:30 – 12:45 Trouble Crew Show

12:45 – 13:00 Recital de flaut și oboi cu Irina Roman și Carmen Simion

16:30 – 17:15 Concert – Melodiile Americii Latine, Marthin Marcos Band

17:15 – 17:45 „România dodoloață”, spectacol pentru copii (6+), Teatrul Ion Creangă

18:00 – 18:50 Concert – Adrian Nour & Trio Zamfirescu

SCENA MARE

19:00 – 21:30 „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, spectacol (16+), Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște (cu pauză)

Ateliere de creativitate pentru copii

11:00 – 14:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo

17:00 – 20:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULȚI

18:00 – 20:00 Atelier de colaj – personaje caragialiene, Fundația Calea Victoriei

Alte activități

11:00 – 16:00 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalație interactivă „Telefonul Amintirilor”

VINERI, 31 AUGUST

SCENA MICĂ

10:00 – 11:00 Spectacol de improvizație pentru copii, Urban Impro

11:00 – 11:15 Demonstrație de dans sportiv, Federația Română de Dans Sportiv

11:15 – 11:45 Karaoke cu Andreea Gaica și Andra Mirescu

11:45 – 12:00 Recital de flaut și oboi cu Irina Roman și Carmen Simion

12:00 – 12:30 „Monșer! Musiu!”, improvizație instrumentală cu Ruxandra Coman și Răzvan Ropotan

12:30 – 12:45 Funny Circus, spectacol pentru copii

17:00 – 18:00 Conferința „Poveștile costumului popular românesc”, Fundația Calea Victoriei

18:00 – 18:50 Concert – Irina Sârbu & Band

SCENA MARE

19:00 – 21:00 „Magic Național”, spectacol (16+), Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Ateliere de creativitate pentru copii

11:00 – 14:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo

17:00 – 20:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULȚI

18:00 – 20:00 Atelier de pictat pe farfurii de lemn, Fundația Calea Victoriei

Alte activități

11:00 – 20:30 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalație interactivă „Telefonul Amintirilor”

16:00 – 18:00 Plimbări culturale în zona Grădinii Cișmigiu, Fundația Calea Victoriei

SÂMBĂTĂ, 1 SEPTEMBRIE

SCENA MICĂ

10:00 – 10:30 „România dodoloață”, spectacol pentru copii (6+), Teatrul Ion Creangă

10:30 – 11:15 „The Sound of Musical”, Corul de Copii Radio

11:15 – 11:45 Trouble Crew Show

11:45 – 12:00 Jonglerii și acrobații cu Vlad Benescu

12:00 – 12:50 „Prințesa Anastasia”, spectacol pentru copii, Asociația CREAS

16:45 – 17:45 Conferința „Bucureștiul de altădată”, Fundația Calea Victoriei

19:30 – 20:20 Concert – Mircea Tiberian și Nadia Trohin

20:30 – 21:30 „Pân' la Rai” cu Adrian Naidin

SCENA MARE

18:00 – 19:20 „Pantalone în lună”, după Cyrano de Bergerac, spectacol pentru copii (5+), Teatrul Ion Creangă

Ateliere de creativitate pentru copii

11:00 – 14:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo

17:00 – 20:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

Alte activități

11:00 – 13:00 Plimbări culturale în zona Grădinii Cișmigiu, Fundația Calea Victoriei

11:00 – 20:30 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalație interactivă „Telefonul Amintirilor”

DUMINICĂ, 2 SEPTEMBRIE

SCENA MICĂ

10:00 – 11:00 „Parafraze cu parfum interbelic”, Corul de copii al Operei Naționale București

11:00 – 11:15 Funny Circus, spectacol pentru copii

11:15 – 11:30 Jonglerii și acrobații cu Vlad Benescu

11:30 – 12:00 „Monșer! Musiu!”, improvizație instrumentală cu Ruxandra Coman și Răzvan Ropotan

12:00 – 12:30 Spectacol cu baloane de săpun, Claudia Stroe

12:30 – 13:00 Recital de balet, Victoria Dance Studio

17:30 – 18:15 Concert – Alex Ștefănescu

18:15 – 19:15 „SĂFTIȚĂ” cu Marius Mihalache & Band

19:15 – 20:45 „Căldură? Mare?”, după I.L.Caragiale, spectacol (14+)

SCENA MARE

21:00 – 22:00 Concert – Orchestra Națională Radio

Ateliere de creativitate pentru copii

11:00 – 14:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo

17:00 – 20:00 Caravana meșteșugurilor, Școala de la Piscu

Alte activități

11:00 – 20:30 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalație interactivă „Telefonul Amintirilor”

15:00 – 17:00 Plimbări culturale în zona Grădinii Cișmigiu, Fundația Calea Victoriei

Photobus: Mașina cu poze / Cabina foto

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 16:00 – 22:00

Expoziție: Mașini de epocă

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 10:00 – 22:00

Expoziție: Biciclete retro, Retro Velo România

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 10:00 – 22:00

Expoziție: Fotografii din Bucureștii de altădată

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 10:00 – 22:00

Tombola cu Amintiri

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 10:00 – 13:00 și 15:00 – 21:00



Accesul la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuit.



