Protest în Constanța față de nerespectarea normelor de exploatare a plajelor

Un grup de 15 reprezentanţi ai organizaţiilor civice, Grupul de Dialog şi Bună Convieţuire şi Baricada Verde, au participat vineri la un protest, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL), faţă de nerespectarea normelor legale de exploatare a plajelor de către operatorii privaţi.



Protestul organizat de către activiştii organizaţiilor civice Grupul de Dialog şi Bună Convieţuire şi Baricada Verde a debutat cu o manifestaţie publică în faţa sediului ABADL, unde au fost aşezate pe pavaj prosoape de baie, cearceafuri şi rogojini de plaje, două găleţi cu nisip şi ustensile de joacă pentru copii şi a continuat cu un dialog purtat cu conducerea instituţiei, căreia i-a fost înmânată şi o notă cu revendicări.



În esenţă, activiştii civici au transmis comunităţii locale şi conducerii ABADL nemulţumirile în legătură cu faptul că nu este respectată legea privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii privaţi care au închiriat plaje turistice. Ei reclamă faptul că pe plajele de pe litoral şezlongurile nu sunt amplasate la o distanţă de minim cinci metri faţă de linia apei, aşa cum ar trebui, că există mizerie şi câini pe plaje şi că în mod abuziv se interzice amplasarea prosoapelor sau cearceafurilor în faţa şezlongurilor.



"Am depus memorii la Apele Române la care am primit răspunsuri acoperitoare din partea legii, dar legea fiind prost întocmită, lasă loc de interpretări. Legea spune că plaja trebuie acoperită de către operator în proporţie de 70 %, dar nu spune unde trebuie să pună şezlongurile la cei 70 %, cât trebuie să lase în faţă, cât în lateral, de ce nu au toţi toalete şi cabine de probă, de ce nu am cabine 'mama şi copilul', ca să nu mai umble câinii cu pamperşii în gură. Am mai reclamat nerespectarea legală a suprafeţei de 5 metri pătraţi per şezlong, aşezarea şezlongului în buza apei, cu toate că trebuiau lăsaţi cinci metri. Apoi regulamentul plajelor, care nu există, care ar reglementa şi ar rezolva multe probleme care sunt în ziua de azi, faptul că nu au un standard european, mizeria de pe plajă, câinii de pe plajă. Toate chestiile astea ne deranjează şi nimeni nu ia niciun act, nu face nimic. Nu avem scări să coborâm, din Constanţa, la plajă cu toate că plătim taxe mărite cu 50 % de la 1 ianuarie'', declarat Alexandru Zamfirescu, coordonatorul Grupului de Dialog şi Bună Convieţuire.



În replică, conducerea ABADL a transmis, printr-un comunicat de presă, că a luat act de protest şi i-a invitat pe reprezentanţii celor două organizaţii la o discuţie privind motivele protestului.



"ABADL i-a informat pe liderii celor două organizaţii despre atribuţiile fiecărei instituţii implicate în administrarea şi exploatarea plajelor turistice, ce derivă din actele normative în vigoare. Reamintim că Administraţia Naţională Apele Române prin A.B.A.D. L are calitatea de administrator al domeniului public al statului reprezentat de plajă şi a închiriat plaja în condiţiile H.G. nr. 241/2006 şi a Ordinului ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 454/2013 actualizat.

Activitatea de verificare a modului de exploatare a plajelor intră în competenţa mai multor instituţii, şi anume: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Turismului, Ministerul Apelor şi Pădurilor prin A.N. Apele Române, Garda Naţională de Mediu, autorităţi ale administraţiilor publice locale. Pentru neconformităţile constatate la verificările pe teren, fiecare instituţie aplică sancţiunile contravenţionale conform competenţelor ce le revin conform reglementărilor legale'', se menţionează în comunicatul ABADL.

