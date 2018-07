Protest în faţa Ministerului Mediului al locuitorilor afectaţi de mirosurile de la groapa de gunoi de la Chiajna

Câteva zeci de locuitori afectaţi de mirosurile grele provenite de la groapa de gunoi Chiajna au protestat miercuri dimineaţa în faţa Ministerului Mediului.



Participanţii la protestul organizat de Asociaţia pentru Natură şi Protejarea Mediului din Chiajna au purtat măşti de protecţie pe faţă şi au afişat pancarte pe care scria "Vrem aer curat, nu hidrogen sulfurat", "Leocadia Gavrilescu, art. 35 din Constituţie, jurământul depus!!!". "Opriţi poluarea cu H2S. Este obligaţia voastră".



Potrivit reprezentanţilor Ministerului Mediului, o delegaţie a protestatarilor a intrat la discuţii cu reprezentanţii instituţiei, întâlnirea fiind condusă de secretarul de stat Laurenţiu Adrian Neculaescu.



"Azi, la ora 7:00 dimineaţa, a venit un grup, reprezentaţi de un lider, ce a protestat vizavi de groapa de gunoi de la Chiajna. Noi nu am ştiut de acest miting. (...) Aceşti locuitori din sectorul 1 au delegat patru membri care au purtat un dialog cu reprezentanţi din cadrul Ministerului Mediului. Întâlnirea a fost condusă de secretarul de stat Laurenţiu Neculaescu. În urma dialogului s-a stabilit ca în cursul zilei de azi sau mâine locuitorii sectorului 1 să transmită un memoriu în care să precizeze toate problemele cu care se confruntă. Acest memoriu va fi analizat de specialişti din cadrul Ministerului Mediului şi din cadrul instituţiilor din subordinea şi coordonarea Ministerului Mediului. Memoriul vizează strict acest subiect, groapa de gunoi de la Chiajna, urmând ca în termen de 10 zile de la primirea memoriului la Ministerul Mediului să aibă loc o nouă întâlnire, de data asta stabilită, pentru a vedea exact măsurile", au declarat, reprezentanţii MM.



Secretarul de stat Laurenţiu Neculaescu a precizat că Ministerul Mediului nu poate face o legătură de cauzalitate între starea de sănătate a populaţiei şi mirosuri şi că vor fi invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii pentru o discuţie pe acest subiect.



El a precizat că în zona gropii de gunoi de la Chiajna sunt campanii lunare de monitorizare şi că o serie dintre problemele ridicate de protestatari au fost noi şi de aceea este nevoie de o nouă întâlnire, peste 10 zile.



Marţi, Alexandru Gâdiuţă, consilier municipal USR, a anunţat că depune cerere de chemare în judecată împotriva Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, ca urmare a faptului că aceasta refuză să prezinte ultimul studiu pe care îl deţine în legătură cu depozitul de deşeuri Iridex din zona Rudeni-Chiajna.



"Mă aflu în faţa Tribunalului Bucureşti, unde am venit să depun o cerere de chemare în judecată împotriva Direcţiei de Sănătate Publică, care refuză să prezinte ultimul studiu pe care îl deţine în legătură cu problemele generate de groapa de deşeuri Iridex Chiajna şi efectele asupra sănătăţii. În ultima perioadă am primit foarte multe sesizări în legătură cu probleme ale calităţii aerului în partea de nord-vest a Capitalei. Este vorba de cetăţeni din cartierele Militari, Drumul Taberei, Crângaşi, Bucureştii Noi, Pajura, dar şi din localităţile limitrofe Bucureştiului: Chiajna, Chitila, Mogoşoaia sau Dragomireşti. Lumea de aici se plânge că de ani de zile - şi în ultima perioadă din ce în ce mai pregnant - aerul din zonă în anumite momente este efectiv irespirabil. Este un miros pregnant, toxic, care se simte ore întregi, în special noaptea", a anunţat el, într-o postare video, pe Facebook. AGERPRES