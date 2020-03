Reacția Gabrielei Firea la noile acuzații: NU fug și nu am fugit niciodată de responsabilități

Având în vedere faptul că în această perioada, reprezentanții Primariei Capitalei trebuie să participe simultan la mai multe comandamente de urgență sau ședințe operative și pentru că, potrivit legislației în vigoare, decidenții trebuie să aibă calitatea oficiala să ia anumite hotărâri în timp scurt, Primarul General, Gabriela Firea, a delegat o serie de sarcini viceprimarului Aurelian Bădulescu, astfel încât toate măsurile să poată fi luate în timp real, legal și eficient.

Primarul General, Gabriela Firea: „Nu cred ca este momentul sa facem acuzatii nefondate, sa interpretam informatii auzite fara sa verificam sau sa tragem concluzii gresite! Asa cum s-a putut constata, de la declansarea acestei crize sanitare am fost prezenta in fiecare zi la serviciu si in spatiul public, astfel incat sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a iesi din aceasta situatie! NU fug si nu am fugit niciodata de responsabilitati, am semnat acest document de delegare astfel incat si viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, sa poata lua decizii oficiale rapid, in timp real. Astfel, avand in vedere multitudinea de probleme de rezolvat, ne completam si putem participa amandoi, prin rotatie, la sedintele Comitetului municipal pentru situatii speciale de urgenta, la comandamentele de la spitale sau directii sociale, la preluarea persoanelor in carantina etc.

Resping ferm aceste acuzații și consider ca nu este momentul speculatiilor si atacurilor fara sens. Multa sanatate va doresc tuturor!”