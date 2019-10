Şapte bărbaţi depistaţi cu droguri de mare risc pe aeroportul din Cluj-Napoca

Şapte cetăţeni străini, proveniţi din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie şi Rusia, au fost depistaţi de poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca având asupra lor sau ascunse în bagajele persoanele diferite cantităţi de substanţe interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc, pe care intenţionau să le introducă în România, a informat sâmbătă Poliţia de Frontieră.

În cadrul primelor cercetări, persoanele în cauză au declarat că veneau în vizită în ţara noastră, iar substanţele erau pentru consum propriu.



În perioada 2 - 4 octombrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca s-au prezentat pentru a intra în ţară, călătorind cu diferite curse din direcţiile Barcelona, Londra, Bergamo, Varşovia, şapte bărbaţi, cu vârste cuprinse între 25 şi 32 de ani, cetăţeni din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie şi Rusia. Acţionând în baza unei analize de risc, persoanele respective au fost selectate în vederea efectuării unor controale amănunţite asupra bagajelor acestora.



"Poliţiştii de frontieră au descoperit, ascunse în genţile de mână sau bagajele de cală, mai multe tipuri de substanţe interzise: şase pastile de culoare verde fluorescent, susceptibile a fi produse amfetaminice (ecstasy/MDMA), şase ţigarete de tip joint confecţionate artizanal, ce conţin substanţe vegetale de culoare verde-olive susceptibile a fi marijuana, patru grame de substanţă vegetală, având culoarea maro, susceptibilă a fi haşiş, 26 de pastile ecstasy, o substanţă fină sub formă de praf cristalin de culoare albă, susceptibilă a fi cocaină, într-o cantitate aproximativă de 5 grame şi 43 de produse farmaceutice/substanţe psihotrope, inscripţionate GG249 şi Xanax, susceptibile a conţine substanţa ALPRAZOLAM", precizează sursa citată.



Substanţele respective urmează să fie transmise spre expertizare la laboratorul de specialitate, în continuare fiind efectuate cercetări sub coordonarea unui procuror DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de introducere sau scoatere din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept. AGERPRES