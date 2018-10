Sărbătoarea Castanelor la Baia Mare

Festivalul "Sărbătoarea Castanelor" este un eveniment aşteptat an de an la Baia Mare, care a demarat în 1993, potrivit site-ului http://www.primarie.multinet.ro.



Ideea acestei manifestări a fost aceea de a oferi locuitorilor oraşului Baia Mare mai multe zile de destindere, bucurie şi distracţie, oferindu-le manifestări: cultural-artistice, sportive etc. Evenimentul poartă denumirea "Sărbătoarea Castanelor", ştiut fiind faptul că zona Baia Mare este bogată în castani comestibili. Prezenta castanului comestibil în zona Baia Mare este menţionată într-un proces verbal din 24 septembrie 1642, în care se arăta: "...pentru poftă am trimis cadou castane, ca şi altă dată, pentru care principele ne mulţumeşte în scris". Este vorba despre secretarul Băii Mari, care a trimis castane principelui Rakoczi I. Frunza de castan figurează şi în stema municipiului.



Castanul comestibil este originar din Asia mică (arbore de climat mediteranean), care s-a adaptat bine şi în Europa, Baia Mare fiind punctul cel mai nordic de pe glob unde trăieşte. Cei mai falnici castani sunt pe dealurile de la Tăuţii de Sus, unde ating înălţimi de peste 20 de metri, cu vârste de peste 500 de ani.



La primele trei ediţii, manifestările culturale au fost dublate şi de "Expo Flora". Cu excepţia anului 1994, când Sărbătoarea Castanelor a fost organizată în zona Casei de Cultură a Sindicatelor, Parcul Municipal, Teatrul de Vară, aria de desfăşurare a festivalului a fost şi este Zona Sala Sporturilor "Dacia", Hotel Mara, Casa Tineretului.



Organizatorii "Sărbătorii Castanelor" caută să aducă în fiecare an noutăţi care să atragă publicul băimărean: concerte de muzică pop, rock, folk, spectacole folclorice, dar şi întreceri sportive, vernisaje, expoziţii de carte.



Ediţia din 2018 a evenimentului a avut loc în perioada 28 septembrie - 7 octombrie şi s-a desfăşurat în Piaţa Libertăţii şi pe Bulevardul Unirii.



Concertele de muzică folk au reunit nume ca Mircea Vintilă, Mircea Baniciu,Victor Socaciu, Ducu Bertzi, Dinu Olăraşu. Muzica uşoară a fost reprezentată de Corina Chiriac, Gabriel Cotabiţă, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanţu, Monica Anghel.



Muzica modernă a adus pe scenele din Baia Mare artişti ca: BUG Mafia, The Motans, Vanotek, Sore, Adda, Lidia Buble, Smiley, Lora, Vunk, Antonia, Carla's Dreams, Andreea Bănică, Loredana, Irina Rimes, Randi, Delia, Alina Eremia, Deepcentral, Grasu XXL, Connect-R.



Invitaţii speciali ai evenimentului au fost Gipsy Casual, Goran Bregovic.http://www.agerpres.ro