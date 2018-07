Scafandrii militari continuă căutarea directorului APIA dispărut în Lacul Beliș ................................

O echipă de scafandri militari de mare adâncime din cadrul Forțelor Navale Române va interveni în acțiunile de căutare a directorului APIA Cluj, dispărut sâmbătă, 21 iulie, în adâncurile Lacului Beliș, din județul Cluj. Intervenția va fi făcută la solicitarea Inspectoratului județean pentru Situații de Urgență.

Militarii au plecat din Constanța joi, 26 iulie, cu echipamentele necesare pentru executarea în siguranță a scufundărilor la adâncimi cuprinse între 40 și 90 de metri și vor începe astăzi, 27 iulie, căutările persoanei dispărute.

Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, este căutat după ce se presupune că ar fi căzut dintr-o barcă în Lacul Beliş, în apropiere de baraj. În barcă, echipajele de intervenţie au găsit ochelarii de vedere, telefonul mobil, haine, vesta de salvare şi mai multe sticle de alcool, goale.

De menționat că Lacul Belis este un lac artificial de acumulare și are o adâncime de peste 92 de metri. A fost proiectat si amenajat in anii 1970-1974, in scop hidroenergetic, pe cursul raului Somesul Cald, la confluenta dintre muntii Gilaului, muntii Vladeasa si Muntele Mare.

Satenii din vechiul Belis au fost nevoiti sa se mute in actuala vatra a satului. Micile catune, insa, precum Ples, Bolojesti, Dadesti, Milioan sau Giurcuta de Jos au disparut, in timp. Vara, daca nivelul apei scade foarte mult, se mai pot vedea ruinele caselor abandonate de sateni. In acest sens, faimoase sunt ruinele fostei biserici din Giurcuta de Jos.Telegrafonline