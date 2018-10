Sfârşit cumplit! Un bărbat din Alba a murit strivit de tractor

Un tânăr care conducea un tractor cu o remorcă încărcată cu lemne a murit marţi după ce a fost prins sub vehiculul care s-a răsturnat într-o localitate din Apuseni, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba.



În vârstă de 29 de ani, victima a fost prinsă sub tractor. La faţa locului au fost trimise două autospeciale, cu opt subofiţeri, de la Garda de Intervenţie Cîmpeni, precum şi o ambulanţă SMURD. În pofida manevrelor de resuscitare efectuate la faţa locului, tânărul şi-a pierdut viaţa, din cauza gravelor leziuni suferite. Accidentul a avut loc lângă Sohodol, un sat din Munţii Apuseni.



Acesta este cel de-al treilea accident asemănător produs în ultimele zece zile în Alba. Mai întâi, un bărbat de 58 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat şi pe care ce nu-l asigurase corespunzător, în apropierea unei stâne din Craiva, unde s-a deplasat pentru a colecta lapte. Săptămâna trecută, un alt bărbat, din Zlatna, a fost prins sub tractorul cu care transporta fân. AGERPRES