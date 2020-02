UPDATE Sinucidere la Iași. O femeie s-a aruncat de la etajul patru al maternității, la câteva zile după naștere

Femeia care s-a sinucis aruncându-se de la etajul patru al Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă' din Iaşi suferea de tulburări psihice şi ar fi trebuit să fie externată în cursul zilei de astăzi, a precizat dr. Anca Bivoleanu, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale.



Femeia de 34 de ani a născut un băieţel sănătos.



"La 72 de ore de la naştere facem externarea tuturor copiilor sănătoşi. Probabil i s-a declanşat o temere, o frică. În data zilei de 12 februarie a dat naştere unui băieţel sănătos, de 2.510 grame, care a primit nota 9 (scor APGAR). Copilul este sănătos, cu evoluţie favorabilă, internat la noi în sectorul de Neonatologie 1, fiind monitorizat", a declarat Anca Bivoleanu.



Medicul a spus că în cursul dimineţii femeia s-a aruncat de la balconul aflat la etajul patru, o infirmieră fiind cea care a sesizat dispariţia pacientei.



"Se face curat pe acel hol care duce spre balcon din oră în oră. În momentul în care a văzut uşa de la balcon deschisă, infirmiera s-a dus şi a anunţat imediat. Ea a fost găsită la ora 5.45", a adăugat purtătorul de cuvânt al spitalului.



În cursul dimineţii medicii au fost informaţi că femeia suferea de tulburări psihice.



"Astăzi am aflat de la familie că mama era cunoscută cu antecedente psihiatrice. La vârsta de18 ani şi-a găsit mama decedată. Şi mama ei s-a sinucis. De atunci ea avut internări la spitalul de psihiatrie, a avut un tratament. Nu ştim dacă l-a urmat, dacă l-a întrerupt. Probabil suprapus pe aceste antecedente ale mamei, şi faptul că depresia post-partum există cu o frecvenţă de la 1 la 3% dintre femeile care au născut, a suferit acest accident nefericit", a detaliat Anca Bivoleanu.

În prezent se face o anchetă internă în spital.



O altă anchetă a fost demarată de poliţişti, în acest caz fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi efectuarea unei necropsii medico-legale, pentru stabilirea circumstanţelor decesului.

ȘTIRE INIȚIALĂ O femeie internată la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" din Iaşi s-a aruncat de la etajul patru al imobilului şi a decedat.



Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi au anunţat că au demarat o anchetă după ce femeia a căzut de la etajul patru al maternităţii.



"Astăzi, în jurul orei 06, am fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie, de 34 de ani, internată la o unitate medicala din municipiul Iaşi, ar fi căzut de la etajul patru al clădirii şi a decedat. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi s-a dispus efectuarea unei necropsii medico-legale, pentru stabilirea circumstanţelor decesului. Cercetările continuă", a declarat Beatrice Romanescu, de la Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.



Femeia, în vârstă de 34 ani, născuse pe 12 februarie, a declarat Diana Cimpoeşu, coordonatorul SMURD Iaşi.



"A fost trimis un echipaj medical cu o autospecială de Terapie Intensivă Mobilă. Pacienta a suferit în urma căderii de la etajul patru un stop cardio-respirator şi politraume severe. Echipajul medical a făcut resuscitare timp de o oră, fără răspuns pozitiv. A fost declarat decesul", a precizat coordonatorul SMURD Iaşi.



Robert Dâncă, managerul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă", a declarat p că, pe lângă ancheta poliţiştilor, a fost demarată şi o anchetă internă.



"Pacienta a născut natural, la termen. A fost o naştere desfăşurată în bune condiţii. Era căsătorită şi la prima naştere. Nu ştim care e motivul pentru care a recurs acest gest. Am demarat deja o anchetă internă", a detaliat Robert Dâncă.

AGERPRES