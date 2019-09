Situație dificilă la Predeal ! Prefectul de Brașov vrea să dizolve Consiliul Local

Prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu, a demarat procedurile pentru dizolvarea Consiliului Local din Predeal din cauza numărului mic al consilierilor. Din cauza demisiilor, aceștia nu mai întrunesc limita necesară cvorumului pentru adoptarea hotărârilor, iar de două luni nu au decis niciuna.



"Dintr-un total de 15 consilieri locali în funcţie, 7 sunt demisionari, un mandat s-a vacantat, iar dacă se convoacă CL sunt doar 7 membri. Avem două situaţii: în prima - în două şedinţe nu a existat cvorum, iar a doua, consiliul local s-a redus la plus unu şi nu mai poate fi completat cu supleanţi din lipsă de cvorum. Astfel, analizăm situaţia, de a intra în procedură de dizolvare a CL Predeal şi în felul acesta să deblocăm situaţia", a precizat prefectul.



Șeful serviciului juridic din Prefectură, Liliana Solovăstru, a explicat că Predealul nu are primar, dar are totuşi un viceprimar, care este practic în funcție până la pronunțarea instanței, deși i-a încetat teoretic mandatul, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către formațiunea care l-a susținut (PNL).

