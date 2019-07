Şofer prins la Voluntari în timp ce conducea sub influenţa drogurilor

Poliţişti de la Serviciul Rutier Ilfov au depistat în trafic, luni, un bucureştean de 29 de ani care conducea pe o stradă din Voluntari aflându-se sub influenta substanţelor psihoactive.



Bărbatul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru THC, iar ulterior a fost dus la o unitate spitalicească fiindu-i recoltate probe biologice în vederea determinării prezenţei în organism a substanţelor psihoactive.



Pe numele lui a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive.



IPJ Ilfov a acţionat la sfârşitul săptămânii trecute pe drumurile publice de pe raza de competenţă teritorială, în special în zonele cu risc crescut de producere a accidentelor rutiere, pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor de autovehicule aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive. În urma activităţilor desfăşurate au fost aplicate 1.341 de sancţiuni contravenţionale, au fost reţinute 62 de permise de conducere, din care 11 pentru consumul de alcool, iar unul pentru consum de droguri şi 22 de certificate de înmatriculare au fost retrase. Totodată au fost constatate trei infracţiuni la regimul rutier.



În primele şase luni ale acestui an, pe raza judeţului Ilfov s-au produs 100 de accidente rutiere soldate cu decesul a 20 de persoane şi rănirea gravă a altor 91, precizează sursa citată. AGERPRES