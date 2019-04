Şoferul microbuzului lovit de tren la Bâlhacu era băut în momentul accidentului

Autorul accidentului de luni seara la trecerea de cale ferată din localitatea buzoiană Bâlhacu, soldat cu patru moţi şi 12 răniţi, a condus cu o alcoolemie de 0,25 g / l, au stabilit joi poliţiştii din cadrul IPJ Buzău.



Potrivit unor surse din cadrul anchetei, alcoolemia a fost stabilită în urma recoltării probelor biologice.



Şoferul a mai fost prins la un control de rutină în luna februarie a acestui an conducând sub influenţa alcoolului de către poliţiştii din cadrul IPJ Buzău pe D.N. 2, în apropiere de Rîmnicu Sărat, iar permisul şoferului a fost reţinut după ce alcooltestul a arătat 0,10 mg/litru alcool pur în aerul expirat.



Potrivit unor surse din cadrul anchetei, şoferul în vârstă de 50 de ani, fost poliţist ieşit la pensie, a contestat în instanţă reţinerea permisului, astfel că documentul i-a fost înapoiat şi a putut conduce în continuare.



Sursele citate au mai precizat că V.V.L. a fost scos la pensie după ce a fost condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru o perioadă de doi ani pentru tăiere ilegală de arbori de pe raza comunei Dumitreşti, unde a fost ajutor de şef de post de Poliţie.



Potrivit IPJ Buzău, din primele cercetări efectuate de poliţiştii rutieri a rezultat că în timp ce conducea un ansamblu de vehicule (microbuz şi remorcă) pe DN 2B, din direcţia Buzău către Brăila, la intersecţia cu calea ferată de pe raza localităţii Bâlhacu, un bărbat de 50 de ani din Vrancea nu ar fi respectat regulile de circulaţie aplicabile la trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu semibariere şi semnale acustice şi luminoase aflate în funcţiune, împrejurare în care a fost lovit de un tren Inter Regio, care efectua transport de persoane pe ruta Bucureşti Nord - Galaţi.



În urma accidentului patru ocupanţi ai microbuzului au decedat, iar conducătorul auto şi alte 11 persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 57 de ani din Vrancea şi Brăila au fost preluaţi de ambulanţe şi transportaţi la spital pentru îngrijiri de specialitate. AGERPRES