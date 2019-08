Surpriză la frontieră! Ce au găsit polițiștii ascuns, pe bancheta din spate a unui microbuz

Un copil a fost găsit ascuns sub o pătură,pe bancheta din spate a unui microbuz care urma să iasă din ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nădlac II, tatăl acestuia, care îl însoţea, fiind cercetat penal.



Poliţiştii de frontieră de la PTF Nădlac II au verificat, în noaptea de marţi spre miercuri, un microbuz înmatriculat în Germania, condus de un român de 33 de ani. În vehicul se aflau mai multe persoane, însă între banchetele din spate, sub o pătură, se afla ascuns un adolescent. În urma verificărilor, s-a stabilit că are 16 ani şi este fiul şoferului.



"La cercetări, tatăl minorului a declarat că a recurs la aceasta metodă întrucât nu posedă procură notarială din partea mamei, pentru a-şi scoate fiul din ţară şi că dorea să ajungă împreună cu acesta în Germania", precizează un comunicat remis, miercuri, de Poliţia de Frontieră Arad.



Călătoria celor din microbuz a fost întreruptă, iar poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat şi complicitate la trecere frauduloasă a frontierei de stat. AGERPRES