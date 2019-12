Tânără suspectată că ar avea meningo-encefalită, internată la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi

O tânără în vârstă de 22 de ani care este suspectată de meningo-encefalită a fost internată în Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, a anunţat, vineri, managerul unităţii medicale, Carmen Dorobăţ.



Potrivit acesteia, tânăra este din judeţul Bacău şi a fost transferată în urmă cu câteva zile, în stare foarte gravă, la secţia de Terapie Intensivă a spitalului.



"Este meningo-encefalită. Nu avem încă agentul. O tratăm ca pentru orice, dar e mult mai bine pentru că nu mai este ventilată mecanic. A fost adusă de la Bacău, în urgenţă. Debutul bolii a fost brusc. Nu avem un anumit context din partea familiei care să ne conducă spre un anumit agent infecţios şi, ca urmare, am tratat-o ca pentru orice ar putea fi şi, între timp, vom avea şi alte rezultate. Important este să fie mai bine. Are sigur meningo-encefalită. Nu pot să spun însă de care este, pentru că sunt foarte multe cauze. Aşteptăm rezultatele de laborator. Am luat probe pentru bacterii, virusuri. Ced că e ceva viral", a declarat, pentru AGERPRES, Carmen Dorobăţ. AGERPRES